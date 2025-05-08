Назван хрустящий снек из кинотеатров, который способствует долголетию

Любимый киноснек может стать союзником в борьбе за долгую и здоровую жизнь. Попкорн, богатый антиоксидантами и клетчаткой, которые не только удовлетворяют аппетит, но и могут способствовать долголетию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского исследователя по долголетию Дэна Бюттнера.

Чем полезен попкорн

Любимая закуска из кинотеатра может быть секретом долголетия. Исследователь утверждает, что попкорн - это "лучшая закуска, чтобы дожить до 100 лет", ссылаясь на высокое содержание клетчатки и полифенолов, доступность, легкость приготовления и удобство хранения.

Попкорн - это цельнозерновой кукурузный продукт. Процесс приготовления попкорна включает сбор урожая, сушку и удаление зерен . После сушки его очищают, отделяют и упаковывают, готовят и употребляют в пищу.

При нагревании, когда внутренняя температура ядра достигает 200-240°C, влага внутри превращается в пар, что приводит к раскрытию и созданию любимого снека.

Попкорн, приготовленный с помощью воздушной помпы, содержит только 30 калорий на чашку, и только 35, если его готовить с маслом. Даже попкорн, слегка намазанный маслом, содержит всего 80 калорий на чашку, что делает его низкокалорийным удовольствием.

Поскольку попкорн является цельнозерновым продуктом со сложными углеводами, он дольше переваривается, благодаря чему мы дольше чувствуем сытость. Обычно он не содержит искусственных ароматизаторов или добавок и не способствует повышению уровня холестерина или насыщенных жиров.

Он богат фолатом, ниацином, рибофлавином, тиамином, пантотеновой кислотой и витаминами B6, A, E и K. Одна порция обеспечивает около 8% суточной нормы железа. Он также содержит 1,15 г клетчатки на чашку.

Полифенолы - антиоксиданты, которые обычно содержатся в овощах и фруктах, помогают снизить риск рака и улучшить общее состояние здоровья.

Вред попкорна

Стоит отметить, что попкорн, который вы едите в кинотеатре, вероятно, очень отличается от того, который вы готовите на собственной кухне.

Если его хорошо приготовить, попкорн на самом деле является довольно неплохой закуской.

Одна порция кинотеатрального попкорна может содержать колоссальные 1090 калорий и впечатляющие 2650 миллиграммов натрия.

Натрий является одним из ведущих факторов риска гипертонии и инсульта в целом.