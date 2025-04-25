Протизапальний чай №1, який зміцнює імунітет та захищає печінку

Чай із солодки - це не лише смачний, але й корисний напій, який має багато переваг для здоров’я. Солодка, або лакриця, відома своїми протизапальними, антисептичними та зміцнюючими властивостями.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Переваги чаю від болю в горлі

Дієтолог Дженніфер Палліан розповіла, що корінь солодки має протизапальні та антибактеріальні властивості, які можуть заспокоїти симптоми болю в горлі.

Зазвичай корінь солодки є звичайним інгредієнтом куплених у магазині чайних сумішей, призначених для лікування болю в горлі.

Все через гліциризин або гліциризинову кислоту - сполуки, що міститься в корені солодки. Коли ви п’єте чай із солодки, кишкові бактерії розщеплюють гліциризин на різні компоненти, які допомагають забезпечити протизапальну та антибактеріальну дію рослини.

Гліциризин має антибактеріальні властивості широкого спектру, оскільки він може пошкоджувати мембрани бактерій і блокувати ферменти, тобто білки, які запускають хімічні реакції. Він також зміцнює імунну систему, допомагаючи організму ефективніше очищатися від інфекцій.

Як і будь-який інший чай, він може надати додаткове полегшення, заспокоївши подразнення в горлі.

Крім полегшення болю в горлі, цей чай регулює мікробіом кишечника, тим самим підтримуючи здоров’я травлення та імунну систему. Також було показано, що він містить сполуки, які допомагають захистити печінку.

Який на смак чаю з солодки

Гліциризин приблизно в 50 разів солодший за цукор, що надає солодковому чаю природний солодкий земляний смак. Смак також схожий на аніс або фенхель, які подобаються не всім.

Щоб збалансувати більш земні ноти, спробуйте змішати чай із солодки з м’ятою, імбиром, лимоном або невеликою кількістю меду - усі вони мають заспокійливу або протимікробну дію.

Недоліки чаю

Вживання великої кількості чаю з кореня солодки може призвести до таких проблем, як гіпертонія (високий кров’яний тиск) і гіпокаліємія (низький вміст калію).

Ризик може бути вищим, якщо у вас наявна гіпертонія, хвороба нирок, серцева хвороба або електролітний дисбаланс, або якщо ви приймаєте такі ліки, як діуретики чи стероїди.