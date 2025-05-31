Названо головну небезпеку суші та ролів, про яку ви навіть не здогадувалися

Чим небезпечні суші та роли

Вони здаються легкими, корисними та низькокалорійними, однак експерти застерігають: ця японська страва може бути небезпечною для здоров’я, якщо споживати її надто часто або в ненадійних місцях.

Сира риба - ризик паразитів і бактерій

Одна з головних небезпек- використання сирої або недостатньо термічно обробленої риби. У ній можуть міститися паразити, зокрема анізокіди, які здатні викликати важкі алергічні реакції, розлади травлення й навіть ушкодження внутрішніх органів. Також існує ризик зараження сальмонелою чи лістерією, особливо якщо продукти неправильно зберігались.

Рис - джерело прихованого цукру і оцту

Хоча рис у суші здається безпечним, насправді його спеціально обробляють сумішшю оцту, цукру та солі, щоб він мав потрібний смак і консистенцію. Це робить страву калорійнішою, ніж здається на перший погляд. Надмірне вживання такого рису може сприяти підвищенню рівня цукру в крові.

Соєвий соус - удар по нирках

Соєвий соус, який зазвичай подають до суші, має дуже високий вміст натрію. Лише кілька ложок можуть перевищити денну норму солі. Регулярне його вживання загрожує підвищеним тиском, навантаженням на нирки та затримкою рідини в організмі.

Майонез і смажені інгредієнти

У деяких ролах використовують вершкові соуси, майонез або навіть смажені елементи, що перетворює «легку страву» на калорійну бомбу. Вони можуть сприяти набору ваги й підвищенню рівня "поганого" холестерину.