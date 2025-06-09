Названо головну небезпеку нарізаних фруктів у супермаркетах: ви навіть не підозрювали!

На перший погляд попередньо нарізані фрукти в супермаркеті здаються зручним і корисним вибором для перекусу. Однак за яскравою упаковкою може ховатися низка ризиків для здоров’я - від бактеріального забруднення до втрати поживних речовин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт іспанського агентства з безпеки харчових продуктів та харчування (AESAN).
Цілий фрукт має природний захист - шкірку, тому її видалення порушує цей бар'єр і піддає внутрішню частину забрудненню бактеріями.
Згідно з даними, зберігання нарізаних фруктів поза холодильником більше трьох годин або при температурі вище 25 ºC може сприяти розмноженню мікроорганізмів, які дуже небезпечні для здоров'я.
Попередньо нарізані фрукти можуть бути безпечними, якщо дотримуватися цих рекомендацій:
Хоча часто можна побачити на прилавках фрукти без охолодження, але це не означає, що це безпечно. В таких умовах виникає швидке зростання деяких патогенів, особливо в теплому кліматі.
Двома головними невидимими ворогами, які можуть "ховатися" у фруктах, є сальмонела та кишкова паличка. Обидві бактерії можна знайти у фруктах, які погано помиті або забруднені під час обробки чи зберігання.
Основні симптоми після вживання забруднених фруктів такі:
Сальмонельоз є однією з провідних причин діарейних захворювань у всьому світі. Хоча більшість випадків протікають у легкій формі, але вони можуть призвести до серйозних ускладнень у вразливих осіб - дітей, людей похилого віку або осіб з ослабленим імунітетом.
Важливо знати, що розвиток мікробів залежить від виду фруктів. Наприклад:
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