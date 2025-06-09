Названа главная опасность нарезанных фруктов в супермаркетах: вы даже не подозревали!

На первый взгляд предварительно нарезанные фрукты в супермаркете кажутся удобным и полезным выбором для перекуса. Однако за яркой упаковкой может скрываться ряд рисков для здоровья - от бактериального загрязнения до потери питательных веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питания (AESAN).
Целый фрукт имеет естественную защиту - кожуру, поэтому ее удаление нарушает этот барьер и подвергает внутреннюю часть загрязнению бактериями.
Согласно данным, хранение нарезанных фруктов вне холодильника более трех часов или при температуре выше 25 ºC может способствовать размножению микроорганизмов, которые очень опасны для здоровья.
Предварительно нарезанные фрукты могут быть безопасными, если придерживаться этих рекомендаций:
Хотя часто можно увидеть на прилавках фрукты без охлаждения, но это не значит, что это безопасно. В таких условиях возникает быстрый рост некоторых патогенов, особенно в теплом климате.
Двумя главными невидимыми врагами, которые могут "прятаться" во фруктах, являются сальмонелла и кишечная палочка. Обе бактерии можно найти во фруктах, которые плохо помыты или загрязнены во время обработки или хранения.
Основные симптомы после употребления загрязненных фруктов следующие:
Сальмонеллез является одной из ведущих причин диарейных заболеваний во всем мире. Хотя большинство случаев протекают в легкой форме, но они могут привести к серьезным осложнениям у уязвимых лиц - детей, пожилых людей или лиц с ослабленным иммунитетом.
Важно знать, что развитие микробов зависит от вида фруктов. Например:
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