Названа главная опасность нарезанных фруктов в супермаркетах: вы даже не подозревали!

На первый взгляд предварительно нарезанные фрукты в супермаркете кажутся удобным и полезным выбором для перекуса. Однако за яркой упаковкой может скрываться ряд рисков для здоровья - от бактериального загрязнения до потери питательных веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питания (AESAN ).

Почему нарезанные фрукты опасны

Целый фрукт имеет естественную защиту - кожуру, поэтому ее удаление нарушает этот барьер и подвергает внутреннюю часть загрязнению бактериями.

Согласно данным, хранение нарезанных фруктов вне холодильника более трех часов или при температуре выше 25 ºC может способствовать размножению микроорганизмов , которые очень опасны для здоровья .

Как безопасного употреблять нарезанные фрукты

Предварительно нарезанные фрукты могут быть безопасными, если придерживаться этих рекомендаций:

как можно скорее охладите их при температуре ниже 5°C

избегайте употребления сильно перезрелых фруктов или с царапинами на поверхности

храните их подальше от прямых солнечных лучей и в проветриваемых помещениях

мойте их перед употреблением, даже если они очищены

избегайте контакта с мясом, рыбой или яйцами, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение

Хотя часто можно увидеть на прилавках фрукты без охлаждения, но это не значит, что это безопасно. В таких условиях возникает быстрый рост некоторых патогенов, особенно в теплом климате.

Какие бактерии могут скрываться во фруктах

Двумя главными невидимыми врагами, которые могут "прятаться" во фруктах, являются сальмонелла и кишечная палочка. Обе бактерии можно найти во фруктах, которые плохо помыты или загрязнены во время обработки или хранения.

Основные симптомы после употребления загрязненных фруктов следующие:

диарея

тошнота

рвота

повышенная температура тела

усталость и слабость

Сальмонеллез является одной из ведущих причин диарейных заболеваний во всем мире. Хотя большинство случаев протекают в легкой форме, но они могут привести к серьезным осложнениям у уязвимых лиц - детей, пожилых людей или лиц с ослабленным иммунитетом.

Важно знать, что развитие микробов зависит от вида фруктов. Например: