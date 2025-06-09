Названа главная опасность нарезанных фруктов в супермаркетах: вы даже не подозревали!
На первый взгляд предварительно нарезанные фрукты в супермаркете кажутся удобным и полезным выбором для перекуса. Однако за яркой упаковкой может скрываться ряд рисков для здоровья - от бактериального загрязнения до потери питательных веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питания (AESAN).
Почему нарезанные фрукты опасны
Целый фрукт имеет естественную защиту - кожуру, поэтому ее удаление нарушает этот барьер и подвергает внутреннюю часть загрязнению бактериями.
Согласно данным, хранение нарезанных фруктов вне холодильника более трех часов или при температуре выше 25 ºC может способствовать размножению микроорганизмов, которые очень опасны для здоровья.
Как безопасного употреблять нарезанные фрукты
Предварительно нарезанные фрукты могут быть безопасными, если придерживаться этих рекомендаций:
- как можно скорее охладите их при температуре ниже 5°C
- избегайте употребления сильно перезрелых фруктов или с царапинами на поверхности
- храните их подальше от прямых солнечных лучей и в проветриваемых помещениях
- мойте их перед употреблением, даже если они очищены
- избегайте контакта с мясом, рыбой или яйцами, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение
Хотя часто можно увидеть на прилавках фрукты без охлаждения, но это не значит, что это безопасно. В таких условиях возникает быстрый рост некоторых патогенов, особенно в теплом климате.
Какие бактерии могут скрываться во фруктах
Двумя главными невидимыми врагами, которые могут "прятаться" во фруктах, являются сальмонелла и кишечная палочка. Обе бактерии можно найти во фруктах, которые плохо помыты или загрязнены во время обработки или хранения.
Основные симптомы после употребления загрязненных фруктов следующие:
- диарея
- тошнота
- рвота
- повышенная температура тела
- усталость и слабость
Сальмонеллез является одной из ведущих причин диарейных заболеваний во всем мире. Хотя большинство случаев протекают в легкой форме, но они могут привести к серьезным осложнениям у уязвимых лиц - детей, пожилых людей или лиц с ослабленным иммунитетом.
Важно знать, что развитие микробов зависит от вида фруктов. Например:
- дыня, арбуз и папайя - если их не хранить в холодильнике, они способствуют росту патогенов
- ананас - благодаря низкому уровню pH он препятствует росту бактерий, поэтому представляет меньший риск
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