Названо головний тригер псоріазу, дерматиту і харчових зривів. На це мало хто звертає увагу!

Що саме впливає на дерматит, псоріаз та харчові зриви

За словами Катерини, реакція на стрес людини змінюю нашу поведінку та організм.

"Звичайно, є різні люди, які мають свій бекграунд, наприклад, виховання, дитинство, підлітковий вік, соціум та якийсь рівень досвіду. І залежно від цього організм буде реагувати. Тобто є психологічна частина, а є біохімічна", - сказала лікар.

"Якщо ми говоримо про те, що людина сильна, у неї є режим харчування, в неї графік, дисципліна, то для неї стрес - це як просто виклик, одна із задач, яка дуже швидко розв'язується, тому що вона не перебуває в сильній тривозі та дисбалансі психоемоційного стану. Тому для них харчування є опорою для того, щоб захищати від негативної реакції на стрес", - додала вона.

Експерт зазначила, що для таких людей харчування є підтримуючою опорою для того, щоб захищати від там негативної реакції на стрес.

Людей, в яких взагалі нема ніякої системи, будь-яка сильна подія ззовні може ще більше їх "викинути" в плані реакції біохімічних речовин на те, що це змінить їхню харчову поведінку. Можуть виникати розлади харчової поведінки, може змінюватися їхня робота ШКТ.

На стрес можна впливати

Катерина зазначає, "що все починає спазмуватися через нервову систему, бо наша нервова система, стрес - це взагалі добре".

Але є гарні новини - ми можемо на це впливати через систему харчування.

"Тому, звичайно, для тих, в кого немає якогось підгрунтя, стрес в першу чергу викликає збільшення постійне збільшення кортизолу, що призводить до хронічного стресу", - резюмувала Толстікова.