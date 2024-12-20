Назван главный триггер псориаза, дерматита и пищевых срывов. На это мало кто обращает внимание!

Что именно влияет на дерматит, псориаз и пищевые срывы

По словам Екатерины, реакция на стресс человека меняет наше поведение и организм.

"Конечно, есть разные люди, которые имеют свой бэкграунд, например, воспитание, детство, подростковый возраст, социум и какой-то уровень опыта. И в зависимости от этого организм будет реагировать. То есть есть психологическая часть, а есть биохимическая", - сказала врач.

"Если мы говорим о том, что человек сильный, у него есть режим питания, у него график, дисциплина, то для него стресс - это как просто вызов, одна из задач, которая очень быстро решается, потому что он не находится в сильной тревоге и дисбалансе психоэмоционального состояния. Поэтому для них питание является опорой для того, чтобы защищать от негативной реакции на стресс", - добавила она.

Эксперт отметила, что для таких людей питание является поддерживающей опорой для того, чтобы защищать от там негативной реакции на стресс.

Людей, у которых вообще нет никакой системы, любое сильное событие извне может еще больше их "выбросить" в плане реакции биохимических веществ на то, что это изменит их пищевое поведение. Могут возникать расстройства пищевого поведения, может меняться их работа ЖКТ.

На стресс можно влиять

Екатерина отмечает, "что все начинает спазмироваться через нервную систему, потому что наша нервная система, стресс - это вообще хорошо".

Но есть хорошие новости - мы можем на это влиять через систему питания.

"Поэтому, конечно, для тех, у кого нет какой-то подоплеки, стресс в первую очередь вызывает увеличение постоянное увеличение кортизола, что приводит к хроническому стрессу", - резюмировала Толстикова.