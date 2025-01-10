Названо фактор, який "руйнує" щитоподібну залозу та призводить до хвороб

Коли людина перебуває у постійному стресі, від цього страждає багато органів та систем, в тому числі й щитоподібна залоза. А це може призвести до постійної втоми та навіть небезпечних хвороб.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як уникнути шкідливо впливу стресу на організм.
За словами нутриціолога та терапевта Ольги Абдулоєвої, хронічний стрес впливає на гормони, особливо на щитоподібну залозу, яка контролює енергію, вагу, настрій і навіть роботу серця.
Гальмує роботу залози
Коли людина постійно у стресі, то мозок не дає сигнал щитоподібній залозі працювати. У результаті вона виділяє менше гормонів, які потрібні для підтримки обміну речовин.
"Щитоподібна залоза виробляє гормони Т4 і Т3. Т4 - це "заготовка", яка має перетворитися на активний Т3, щоб давати енергію клітинам", - зазначила експерт.
В результаті стрес блокує це перетворення. Тому активного Т3 стає менше, а замість нього з’являється несправжній гормон (реверсивний Т3), який не дає клітинам отримати енергію.
Тому виникає сильна втома, повільний метаболізм, сильний набір ваги, руки й ноги стають "льодяними".
Запалення і ризик аутоімунних хвороб
Стрес викликає запалення в організмі. Це може пошкодити роботу імунної системи, і вона починає атакувати свою ж щитоподібну залозу. Це основа для таких хвороб, як тиреоїдит Хашимото.
Це проявляється такими симптомами:
Людям із хронічними захворюваннями, такими як гіпотиреоз, на які може негативно впливати стрес, слід звернути особливу увагу на методи боротьби з ним. Цілісна стратегія, яка включає здорове харчування, фізичну активність, сон і час для відпочинку.
Збалансована дієта
Спорт
Сон
Раніше ми повідомляли про три продукти, які покращать роботу щитоподібної залози.
Також ми писали, що не можна робити при проблемах з щитоподібною залозою.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка Ольги Абдулоєвої та сайт Houston family practice.