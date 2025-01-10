Назван фактор, который "разрушает" щитовидную железу и приводит к болезням

Когда человек находится в постоянном стрессе, от этого страдают многие органы и системы, в том числе и щитовидная железа. А это может привести к постоянной усталости и даже опасным болезням.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как избежать вредно влияния стресса на организм.
По словам нутрициолога и терапевта Ольги Абдулоевой, хронический стресс влияет на гормоны, особенно на щитовидную железу, которая контролирует энергию, вес, настроение и даже работу сердца.
Тормозит работу железы
Когда человек постоянно в стрессе, то мозг не дает сигнал щитовидной железе работать. В результате она выделяет меньше гормонов, которые нужны для поддержания обмена веществ.
"Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т4 и Т3. Т4 - это "заготовка", которая должна превратиться в активный Т3, чтобы давать энергию клеткам", - отметила эксперт.
В результате стресс блокирует это преобразование. Поэтому активного Т3 становится меньше, а вместо него появляется ненастоящий гормон (реверсивный Т3), который не дает клеткам получить энергию.
Поэтому возникает сильная усталость, медленный метаболизм, сильный набор веса, руки и ноги становятся "ледяными".
Воспаление и риск аутоиммунных болезней
Стресс вызывает воспаление в организме. Это может повредить работу иммунной системы, и она начинает атаковать свою же щитовидную железу. Это основа для таких болезней, как тиреоидит Хашимото.
Это проявляется такими симптомами:
Людям с хроническими заболеваниями, такими как гипотиреоз, на которые может негативно влиять стресс, следует обратить особое внимание на методы борьбы с ним. Целостная стратегия, которая включает здоровое питание, физическую активность, сон и время для отдыха.
Сбалансированная диета
Спорт
Сон
Ранее мы сообщали о трех продуктах, которые улучшат работу щитовидной железы.
Также мы писали, что нельзя делать при проблемах с щитовидной железой.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница Ольги Абдулоевой и сайт Houston family practice.