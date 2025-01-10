Назван фактор, который "разрушает" щитовидную железу и приводит к болезням

Как стресс вредит организму

По словам нутрициолога и терапевта Ольги Абдулоевой, хронический стресс влияет на гормоны, особенно на щитовидную железу, которая контролирует энергию, вес, настроение и даже работу сердца.

Тормозит работу железы

Когда человек постоянно в стрессе, то мозг не дает сигнал щитовидной железе работать. В результате она выделяет меньше гормонов, которые нужны для поддержания обмена веществ.

"Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т4 и Т3. Т4 - это "заготовка", которая должна превратиться в активный Т3, чтобы давать энергию клеткам", - отметила эксперт.

В результате стресс блокирует это преобразование. Поэтому активного Т3 становится меньше, а вместо него появляется ненастоящий гормон (реверсивный Т3), который не дает клеткам получить энергию.

Поэтому возникает сильная усталость, медленный метаболизм, сильный набор веса, руки и ноги становятся "ледяными".

Воспаление и риск аутоиммунных болезней

Стресс вызывает воспаление в организме. Это может повредить работу иммунной системы, и она начинает атаковать свою же щитовидную железу. Это основа для таких болезней, как тиреоидит Хашимото.

Это проявляется такими симптомами:

постоянная усталость

набор веса даже при правильном питании

плохое настроение, депрессия

проблемы с менструальным циклом

Методы снятия стресса для улучшения работы щитовидной железы

Людям с хроническими заболеваниями, такими как гипотиреоз, на которые может негативно влиять стресс, следует обратить особое внимание на методы борьбы с ним. Целостная стратегия, которая включает здоровое питание, физическую активность, сон и время для отдыха.

Сбалансированная диета











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