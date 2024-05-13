Названо єдиний спосіб, який допоможе запобігти раку

Раннє виявлення та діагностика раку є ключем для успішного його лікування. Регулярно потрібно проходити скринінги, щоб вчасно виявити захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Svij.doc.
Лікарі зазначили, що єдиним надійним методом є скринінг, який допомагає виявити рак до появи симптомів та значно полегшує лікування.
Важливо, що скринінг меланом регулярно не проводиться. Тому потрібно звернути увагу при появі будь-яких симптомів:
Також, щоб уникнути раку молочної залози, потрібно регулярно проходити мамографію з 40 років. Симптоми, які мають насторожити:
Від 21 до 29 років жінкам потрібно проходити скринінг Папаніколау кожні три роки.
У віці 25 років тестування на вірус папіломи людини, кожні 5 років.
Інфекція підступна і може жодним чином не проявитися тривалий час, навіть під час огляду в гінеколога. Оскільки більшість жінок можуть не здогадуватися, що мають ВПЛ, важливо час від часу проходити тестування на наявність вірусу.
Тест проводиться, щоб перевірити чи є ДНК вірусу в клітинах шийки матки. Первинний тест на наявність ВПЛ можуть робити окремо від Пап-тесту.
До симптомів раку шийки матки відносять:
Рекомендований скринінг із застосуванням низькодозової спіральної комп'ютерної томографії. Хто у групі ризику, то це потрібно робити кожного року.
До насторожливих симптомів відносять:
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