Названо єдиний спосіб, який допоможе запобігти раку

Чому потрібно проходити скринінг

Лікарі зазначили, що єдиним надійним методом є скринінг, який допомагає виявити рак до появи симптомів та значно полегшує лікування.

Важливо, що скринінг меланом регулярно не проводиться. Тому потрібно звернути увагу при появі будь-яких симптомів:

зміна розміру, форми або кольору родимки

поява підозрілої родимки

свербіж, біль або кровоточивість родимки

Також, щоб уникнути раку молочної залози, потрібно регулярно проходити мамографію з 40 років. Симптоми, які мають насторожити:

гулька або ущільнення в грудях

зміна шкіри грудей, такі як почервоніння, лущення або втягнення

виділення з соска, яке не є молоком

зміна форми або розміру грудей

біль у грудях

Від 21 до 29 років жінкам потрібно проходити скринінг Папаніколау кожні три роки.

У віці 25 років тестування на вірус папіломи людини, кожні 5 років.

Інфекція підступна і може жодним чином не проявитися тривалий час, навіть під час огляду в гінеколога. Оскільки більшість жінок можуть не здогадуватися, що мають ВПЛ, важливо час від часу проходити тестування на наявність вірусу.

Тест проводиться, щоб перевірити чи є ДНК вірусу в клітинах шийки матки. Первинний тест на наявність ВПЛ можуть робити окремо від Пап-тесту.

До симптомів раку шийки матки відносять:

незвичайні вагінальні виділення

вагінальна кровотеча після статевого акту або між менструаціями

біль під час статевого акту

біль у тазі

неприємний запах з піхви

Як запобігти раку легенів

Рекомендований скринінг із застосуванням низькодозової спіральної комп'ютерної томографії. Хто у групі ризику, то це потрібно робити кожного року.

До насторожливих симптомів відносять: