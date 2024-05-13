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Названо єдиний спосіб, який допоможе запобігти раку

Який спосіб допоможе уникнути раку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Раннє виявлення та діагностика раку є ключем для успішного його лікування. Регулярно потрібно проходити скринінги, щоб вчасно виявити захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Svij.doc.

Чому потрібно проходити скринінг

Лікарі зазначили, що єдиним надійним методом є скринінг, який допомагає виявити рак до появи симптомів та значно полегшує лікування.

Важливо, що скринінг меланом регулярно не проводиться. Тому потрібно звернути увагу при появі будь-яких симптомів:

  • зміна розміру, форми або кольору родимки
  • поява підозрілої родимки
  • свербіж, біль або кровоточивість родимки

Також, щоб уникнути раку молочної залози, потрібно регулярно проходити мамографію з 40 років. Симптоми, які мають насторожити:

  • гулька або ущільнення в грудях
  • зміна шкіри грудей, такі як почервоніння, лущення або втягнення
  • виділення з соска, яке не є молоком
  • зміна форми або розміру грудей
  • біль у грудях

Від 21 до 29 років жінкам потрібно проходити скринінг Папаніколау кожні три роки.

У віці 25 років тестування на вірус папіломи людини, кожні 5 років.

Інфекція підступна і може жодним чином не проявитися тривалий час, навіть під час огляду в гінеколога. Оскільки більшість жінок можуть не здогадуватися, що мають ВПЛ, важливо час від часу проходити тестування на наявність вірусу.

Тест проводиться, щоб перевірити чи є ДНК вірусу в клітинах шийки матки. Первинний тест на наявність ВПЛ можуть робити окремо від Пап-тесту. 

До симптомів раку шийки матки відносять:

  • незвичайні вагінальні виділення
  • вагінальна кровотеча після статевого акту або між менструаціями
  • біль під час статевого акту
  • біль у тазі
  • неприємний запах з піхви

Як запобігти раку легенів

Рекомендований скринінг із застосуванням низькодозової спіральної комп'ютерної томографії. Хто у групі ризику, то це потрібно робити кожного року.

До насторожливих симптомів відносять:

  • кашель, який не проходить
  • буль у грудях
  • задишка
  • кров у мокротинні
  • втрата ваги
  • хропіння
  • втома
  • повторювані інфекції легень

 

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