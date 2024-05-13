Назван единственный способ, который поможет предотвратить рак

Раннее обнаружение и диагностика рака является ключом к успешному его лечению. Регулярно следует проходить скрининги, чтобы вовремя обнаружить заболевание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Svij.doc.
Врачи отметили, что единственным надежным методом является скрининг, который помогает обнаружить рак до появления симптомов и значительно облегчает лечение.
Важно, что скрининг меланом регулярно не производится. Поэтому нужно обратить внимание при появлении любых симптомов:
Также во избежание рака молочной железы нужно регулярно проходить маммографию с 40 лет. Симптомы, которые должны насторожить:
От 21 до 29 лет женщинам нужно проходить скрининг Папаниколау каждые три года.
В возрасте 25 лет тестирование на вирус папилломы человека, каждые 5 лет.
Инфекция коварна и может никоим образом не проявиться длительное время, даже при осмотре у гинеколога. Поскольку большинство женщин могут не догадываться, что имеют ВПЧ, важно время от времени проходить тестирование на наличие вируса.
Тест проводится, чтобы проверить, есть ли ДНК вируса в клетках шейки матки. Первичный тест на наличие ВПЧ могут производить отдельно от Пап-теста.
К симптомам рака шейки матки относят:
Рекомендуемый скрининг с использованием низкодозовой спиральной компьютерной томографии. Кто в группе риска, то это нужно делать каждый год.
К насторожительным симптомам относятся:
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