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Названо єдиний правильний метод зберігання бананів. Тільки так вони не будуть чорніти

Де можна зберігати банани (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Банани - досить популярний фрукт, особливо його люблять купувати взимку. Але якщо ви не фанат перезрілої м'якоті та вам не подобається бачити почорнілу шкірку, вам точно варто дізнатися про єдиний та правильний метод зберігання смачних й корисних плодів.

Як правильно зберігати банани, аби вони не чорніли й не псувалися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Чи можна зберігати банани у фруктовій вазі

Експерт Гарі Елліс розповів, що багато хто звик класти банани поруч з іншими фрукти. Зазвичай для цього використовують спеціальну вазу або ж просто красиву тарілку. 

Втім, це зовсім неправильний метод зберігання бананів. За словами експерта, ці фрукти не треба класти поруч з іншими. Банани мають зберігатися окремо від іншої їжі. 

Банани будуть швидко чорніти й псуватися, якщо ви будете зберігати їх у вазі чи контейнері поруч з апельсинами, сливами, персиками, інжирами та авокадо.

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Раніше ми вже розповідали, що картопля не зіпсується й не проросте аж до весни, якщо зберігати її поруч з цим фруктом.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що з вами станеться, якщо будете їсти забагато солодкого.

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