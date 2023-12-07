Названо єдиний правильний метод зберігання бананів. Тільки так вони не будуть чорніти

Чи можна зберігати банани у фруктовій вазі

Експерт Гарі Елліс розповів, що багато хто звик класти банани поруч з іншими фрукти. Зазвичай для цього використовують спеціальну вазу або ж просто красиву тарілку.

Втім, це зовсім неправильний метод зберігання бананів. За словами експерта, ці фрукти не треба класти поруч з іншими. Банани мають зберігатися окремо від іншої їжі.

Банани будуть швидко чорніти й псуватися, якщо ви будете зберігати їх у вазі чи контейнері поруч з апельсинами, сливами, персиками, інжирами та авокадо.

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