Назван единственный правильный метод хранения бананов. Только так они не будут чернеть

Можно ли хранить бананы во фруктовой вазе

Эксперт Гарри Эллис рассказал, что многие привыкли класть бананы рядом с другими фруктами. Обычно для этого используют специальную вазу или просто красивую тарелку.

Впрочем, это совсем неправильный метод хранения бананов. По словам эксперта, эти фрукты не нужно класть рядом с другими. Бананы должны храниться отдельно от другой пищи.

Бананы будут быстро чернеть и портиться, если вы будете хранить их в вазе или контейнере рядом с апельсинами, сливами, персиками, инжирами и авокадо.

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