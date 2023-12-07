Назван единственный правильный метод хранения бананов. Только так они не будут чернеть

Бананы - довольно популярный фрукт, особенно его любят покупать зимой. Но если вы не фанат перезрелой мякоти и вам не нравится видеть почерневшую кожуру, вам точно стоит узнать единственный и правильный метод хранения вкусных и полезных плодов.
Как правильно хранить бананы, чтобы они не чернели и не портились, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Эксперт Гарри Эллис рассказал, что многие привыкли класть бананы рядом с другими фруктами. Обычно для этого используют специальную вазу или просто красивую тарелку.
Впрочем, это совсем неправильный метод хранения бананов. По словам эксперта, эти фрукты не нужно класть рядом с другими. Бананы должны храниться отдельно от другой пищи.
Бананы будут быстро чернеть и портиться, если вы будете хранить их в вазе или контейнере рядом с апельсинами, сливами, персиками, инжирами и авокадо.
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