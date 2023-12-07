Картопля не зіпсується й не проросте аж до весни, якщо зберігати її поруч з цим фруктом

Картопля є дуже популярним овочем, який полюбляють майже усі. Але не усі знають, як правильно її зберігати взимку. Як виявилося, існує лайфхак, завдяки якому картопля може не проростати та "долежати" аж до весни.

Де та поруч з яким фруктом потрібно зберігати картоплю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Як підготувати картоплю до зберігання

Перш за все експерти радять подбати про те, аби картопля "дихала". Якщо ви принесли її з магазину у пакеті, обов'язково перекладіть овоч у прохолодне та сухе місце. При цьому варто не забути дістати картоплю з пакета.

Найкращим місцем для зберігання картоплі експерти називають простору коробку чи шухляду у сухій шафі. А для того, аби вона не стала зеленою, варто захистити її від світла.

Секрет зберігання картоплі (фото: freepik.com)

Як зберігати картоплю, аби вона не проросла

Часом буває так, що цей овоч починає морщитися, проростати та псуватися. Звісно, це дуже прикро. Мало кому буде не шкода викидати те, на що було витрачено гроші або ж сили, якщо ви вирощували картоплю самостійно.

Але для того, аби картопля не проросла, варто покласти поруч із нею фрукт - яблуко. Як виявилося, таке "сусідство" допоможе зберегти її аж до весни. Уся річ у тому, що яблука виробляють газ під назвою етилен, а він уповільнює процеси, що "відповідають" за проростання.

Якщо картопля буде зберігатися поруч з яблуками, вона "проживе" вдвічі довше. Звісно, іноді потрібно перевіряти свіжість самих фруктів. Якщо вони почнуть гнити - замінить їх на більш свіжі.

Але не забувайте, що "сусідство" з яблуками "подобається" лише картоплі. Інші овочі та фрукти досить чутливі до етилену. А тому не кладіть яблука поруч із динею, цибулею, персиками та броколі.