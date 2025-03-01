Дві добавки, які допоможуть легко уникнути стресу та проблем зі сном

Щоб уникнути стресу та краще спати вночі, варто приймати два вітаміни - магній і креатин. Вони також здатні знизити ризик виникнення певних важких хворою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Асіфа Ахмеда.
За словами медика, він особисто вживає магнію гліцинат. Цей мінерал доступний у формі таблеток та порошку, залежно від уподобань.
Крім сну, це може допомогти з низкою фізичних і психічних захворювань, включаючи тривогу, здоров’я кісток і рівень цукру в крові. Це також може допомогти при мігрені, передменструальному синдромі (ПМС) і м’язових судомах.
"Я приймаю його лише ввечері перед сном, щоб розслабитися та краще заснути. Дослідження показали, що добавка може допомогти впоратися з проблемами зі сном", - додав медик.
Магній - це мінерал, який потрібен усім. Він виробляється природним шляхом, перетворює їжу, яку ми їмо, на енергію, а також забезпечує роботу паращитоподібних залоз, які виробляють гормони для зміцнення здоров’я кісток.
Хороші природні джерела магнію включають шпинат, горіхи та хліб грубого помелу. Дорослим зазвичай потрібно 270-300 мг магнію на день.
Передозування магнію може призвести до дискомфорту, а якщо доза перевищує 400 мг - до діареї. Перш ніж приймати магній, варто звернутися до лікаря, який допоможе визначити безпечну для вас дозу.
Доктор Ахмед сказав, що креатин моногідрат показав дивовижні результати в боротьбі з втомою в останніх дослідженнях, а також у зменшенні ризик розвитку деменції.
Його часто приймають для збільшення м’язів при регулярних тренуваннях. Але також він буде корисним при зменшенні гомеостатичного тиску у тих, хто страждає від депривації сну.
"Деякі люди кажуть, що у них виникає багато побічних ефектів від креатину, тому що він викликає діарею або болі в животі. Часто це тому, що продукт, який ви отримуєте, не є чистим", - сказав Ахмед.
Перш ніж приймати будь-які нові добавки, краще проконсультуватися з лікарем. Вони можуть дати вам найкращу пораду на основі вашої історії хвороби та повідомити, чи є якісь ризики, пов’язані з використанням певних продуктів.
@dra_says Here are 2 supplements that can be very beneficial. Make sure you always research the supplement your getting to make sure you are getting the purest form to minimise side effects. Educational purposes only. #supplementsthatwork #supplements #magnesium #magnesiumglycinate #magnesiumglycinatebenefits #creatine #creatinemonohydrate #doctor #privatedoctor #privategp original sound - Dr Ahmed
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