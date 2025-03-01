Дві добавки, які допоможуть легко уникнути стресу та проблем зі сном

Вплив магнію на організм

За словами медика, він особисто вживає магнію гліцинат. Цей мінерал доступний у формі таблеток та порошку, залежно від уподобань.

Крім сну, це може допомогти з низкою фізичних і психічних захворювань, включаючи тривогу, здоров’я кісток і рівень цукру в крові. Це також може допомогти при мігрені, передменструальному синдромі (ПМС) і м’язових судомах.

"Я приймаю його лише ввечері перед сном, щоб розслабитися та краще заснути. Дослідження показали, що добавка може допомогти впоратися з проблемами зі сном", - додав медик.

Магній - це мінерал, який потрібен усім. Він виробляється природним шляхом, перетворює їжу, яку ми їмо, на енергію, а також забезпечує роботу паращитоподібних залоз, які виробляють гормони для зміцнення здоров’я кісток.

Хороші природні джерела магнію включають шпинат, горіхи та хліб грубого помелу. Дорослим зазвичай потрібно 270-300 мг магнію на день.

Передозування магнію може призвести до дискомфорту, а якщо доза перевищує 400 мг - до діареї. Перш ніж приймати магній, варто звернутися до лікаря, який допоможе визначити безпечну для вас дозу.

Чим корисний креатин для організму

Доктор Ахмед сказав, що креатин моногідрат показав дивовижні результати в боротьбі з втомою в останніх дослідженнях, а також у зменшенні ризик розвитку деменції.

Його часто приймають для збільшення м’язів при регулярних тренуваннях. Але також він буде корисним при зменшенні гомеостатичного тиску у тих, хто страждає від депривації сну.

"Деякі люди кажуть, що у них виникає багато побічних ефектів від креатину, тому що він викликає діарею або болі в животі. Часто це тому, що продукт, який ви отримуєте, не є чистим", - сказав Ахмед.

Перш ніж приймати будь-які нові добавки, краще проконсультуватися з лікарем. Вони можуть дати вам найкращу пораду на основі вашої історії хвороби та повідомити, чи є якісь ризики, пов’язані з використанням певних продуктів.

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