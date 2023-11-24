Названо два найправильніші методи почистити вуха від сірки: жодних ватних паличок
Вушна сірка - лише одна з тих дратівливих речей, яких хотілося б позбутися. На жаль, неможливо повністю вичистити її із вуха.
Як правильно це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Livestrong.
Ксенія Аарон, доктор медичних наук, фахівець з вуха, носа та горла в США повідомила, що невелика кількість вушної сірки це непогано, оскільки вона зберігає наші вуха вологими та чистими, а також запобігає свербінню та дискомфорту у вухах.
За її словами, оскільки вушна сірка також допомагає запобігти попаданню води та мікробів, вона також знижує ймовірність розвитку серйозної вушної інфекції.
Ось найкращі способи видалення вушної сірки в домашніх умовах
Безрецептурні краплі для чищення вух
Вони добре працюють, якщо у вас є невелика кількість сірки.
Краплі пом'якшують вушну сірку та м'яко руйнують її, не пошкоджуючи шкіру. Не використовуйте продукт, що містить понад 10% перекису водню.
- Закапайте 5-10 крапель у вухо, потім зачекайте кілька хвилин (можна лягти або покласти туди ватний тампон).
- Сядьте та дайте рідини витекти. Найчастіше вушну сірку слід повністю видалити.
- Якщо це не так, ви можете використовувати шприц з грушею, який входить у комплект для видалення сірки, щоб промити вухо теплою водою.
Дитяча олія
Замість вушних крапель ви можете використовувати дитячу або мінеральну олію
Як це зробити:
- За допомогою піпетки капніть кілька крапель олії у вушний канал.
- Через день чи два, коли сірка стане м'якою, за допомогою шприца з гумовою грушею впирсніть у вуха теплу воду
- Коли закінчите, нахиліть голову набік, щоб вода і вушна сірка витекли
- На завершення акуратно обітріть вухо рушником, щоб уникнути залишкової вологи, яка створює живильне середовище для росту бактерій.
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