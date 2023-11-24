Названо два найправильніші методи почистити вуха від сірки: жодних ватних паличок

Вушна сірка - лише одна з тих дратівливих речей, яких хотілося б позбутися. На жаль, неможливо повністю вичистити її із вуха.

Як правильно це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Livestrong.

Ксенія Аарон, доктор медичних наук, фахівець з вуха, носа та горла в США повідомила, що невелика кількість вушної сірки це непогано, оскільки вона зберігає наші вуха вологими та чистими, а також запобігає свербінню та дискомфорту у вухах.

За її словами, оскільки вушна сірка також допомагає запобігти попаданню води та мікробів, вона також знижує ймовірність розвитку серйозної вушної інфекції.

Ось найкращі способи видалення вушної сірки в домашніх умовах

Безрецептурні краплі для чищення вух

Вони добре працюють, якщо у вас є невелика кількість сірки.

Краплі пом'якшують вушну сірку та м'яко руйнують її, не пошкоджуючи шкіру. Не використовуйте продукт, що містить понад 10% перекису водню.

Закапайте 5-10 крапель у вухо, потім зачекайте кілька хвилин (можна лягти або покласти туди ватний тампон).

Сядьте та дайте рідини витекти. Найчастіше вушну сірку слід повністю видалити.

Якщо це не так, ви можете використовувати шприц з грушею, який входить у комплект для видалення сірки, щоб промити вухо теплою водою.

Дитяча олія

Замість вушних крапель ви можете використовувати дитячу або мінеральну олію

Як це зробити: