Названы два самых правильных метода почистить уши от серы: никаких ватных палочек
Ушная сера - лишь одна из тех раздражающих вещей, от которых хотелось бы избавиться. К сожалению, невозможно полностью вычистить ее из уха.
Как правильно это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Livestrong.
Ксения Аарон, доктор медицинских наук, специалист по уху, носу и горлу в США сообщила, что небольшое количество ушной серы это неплохо, так как она сохраняет наши уши влажными и чистыми, а также предотвращает зуд и дискомфорт в ушах.
По ее словам, поскольку ушная сера также помогает предотвратить попадание воды и микробов, она также снижает вероятность развития серьезной ушной инфекции.
Вот лучшие способы удаления ушной серы в домашних условиях
Безрецептурные капли для чистки ушей
Они хорошо работают, если у вас есть небольшое количество серы.
Капли смягчают ушную серу и мягко разрушает ее, не повреждая кожу. Не используйте продукт, содержащий более 10 % перекиси водорода.
- Закапайте 5–10 капель в ухо, затем подождите несколько минут (можно лечь или положить туда ватный тампон).
- Сядьте и дайте жидкости вытечь. В большинстве случаев ушную серу следует полностью удалить.
- Если это не так, вы можете использовать шприц с грушей, который входит в комплект для удаления серы, чтобы промыть ухо очень теплой водой.
Детское масло
Вместо ушных капель вы можете использовать детское или минеральное масло
Как это сделать:
- С помощью пипетки капните несколько капель масла в ушной канал.
- Через день или два, когда сера станет мягкой, с помощью шприца с резиновой грушей впрысните в уши теплую воду
- Когда закончите, наклоните голову набок, чтобы вода и ушная сера вытекли
- В завершение аккуратно оботрите ухо полотенцем, чтобы избежать остаточной влаги, которая создает питательную среду для роста бактерий
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