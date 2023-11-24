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Названы два самых правильных метода почистить уши от серы: никаких ватных палочек

Пятница 24 ноября 2023 16:41
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Названы два самых правильных метода почистить уши от серы: никаких ватных палочек Фото: Как правильно почистить уши (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ушная сера - лишь одна из тех раздражающих вещей, от которых хотелось бы избавиться. К сожалению, невозможно полностью вычистить ее из уха.

Как правильно это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Livestrong.

Ксения Аарон, доктор медицинских наук, специалист по уху, носу и горлу в США сообщила, что небольшое количество ушной серы это неплохо, так как она сохраняет наши уши влажными и чистыми, а также предотвращает зуд и дискомфорт в ушах.

По ее словам, поскольку ушная сера также помогает предотвратить попадание воды и микробов, она также снижает вероятность развития серьезной ушной инфекции.

Вот лучшие способы удаления ушной серы в домашних условиях

Безрецептурные капли для чистки ушей

Они хорошо работают, если у вас есть небольшое количество серы.

Капли смягчают ушную серу и мягко разрушает ее, не повреждая кожу. Не используйте продукт, содержащий более 10 % перекиси водорода.

  • Закапайте 5–10 капель в ухо, затем подождите несколько минут (можно лечь или положить туда ватный тампон).
  • Сядьте и дайте жидкости вытечь. В большинстве случаев ушную серу следует полностью удалить.
  • Если это не так, вы можете использовать шприц с грушей, который входит в комплект для удаления серы, чтобы промыть ухо очень теплой водой.

Детское масло

Вместо ушных капель вы можете использовать детское или минеральное масло

Как это сделать:

  • С помощью пипетки капните несколько капель масла в ушной канал.
  • Через день или два, когда сера станет мягкой, с помощью шприца с резиновой грушей впрысните в уши теплую воду
  • Когда закончите, наклоните голову набок, чтобы вода и ушная сера вытекли
  • В завершение аккуратно оботрите ухо полотенцем, чтобы избежать остаточной влаги, которая создает питательную среду для роста бактерий

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