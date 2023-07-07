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Названо дати, коли одружуватись категорично не можна, інакше розлучення неминуче

Як дата весілля впливає на долю пари (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Обрати оптимальну дату для весілля хоче будь-яка закохана пара. До того ж на життя сімейної пари впливає не лише дата важливої події, а й день тижня і навіть погода.

Про те, як дата весілля впливає на долю пари - читайте в матеріалі Styler.

Що говорять повір'я про місяць проведення весілля

З давніх-давен наші предки вірили, що місяць весілля зіграє велику роль у подружньому житті пари

  • січень - рано овдовіти
  • лютий - один із найбільш сприятливих, жити в злагоді
  • березень - жити без власного житла і на чужині
  • квітень - мінливе життя і періоди щастя та проблем
  • травень - поневіряння, хвилювання та можлива зрада
  • червень - до щасливого подружнього життя
  • липень - в подружжі будуть злети та падіння
  • серпень - гармонія та взаєморозуміння в стосунках
  • вересень - тихий та спокійний шлюб
  • жовтень - важке життя
  • листопад - заможне життя
  • грудень - до зміцнення кохання з роками та достаток

Найвдаліші для весілля дати в календарі

Вважається, що пара, яка зіграла весілля на Івана Купала (7 липня), буде любити один одного, жити у злагоді та достатку. Навіть кажуть "Купала - у розкоші купатися".

На Масляну (кінець лютого - початок березня) теж грали багато весіль, щоб "все життя як сир у маслі кататися".

Весілля на свято Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня) до здорового багатодітного потомства.

Як впливає день тижня на долю закоханих

  • понеділок - міцне здоров'я
  • вівторок - сварки та суперечки
  • середа - спокійні та рівні стосунки
  • четвер - зрада
  • п’ятниця - взаємоповага та гармонія
  • субота - часті невдачі
  • неділя - дуже міцний шлюб

Прикмети про погоду в день весілля

  • сонячна погода у день святкування - до щасливої спільної долі
  • дощ - взаєморозуміння та достаток
  • гроза - до складних стосунків та труднощів
  • сніг та завірюха у день взяття шлюбу - вірність та відвертість у подружньому житті
  • сильний вітер - до швидкої появи дітей у родині

Раніше ми писали про те, яка рослина в домі приверне кохання та допоможе уникнути біди.

Також читайте, як впливає на долю, характер та життя людини її день народження.

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