Названо дати, коли одружуватись категорично не можна, інакше розлучення неминуче
Як дата весілля впливає на долю пари (фото: Freepik)
Обрати оптимальну дату для весілля хоче будь-яка закохана пара. До того ж на життя сімейної пари впливає не лише дата важливої події, а й день тижня і навіть погода.
Про те, як дата весілля впливає на долю пари - читайте в матеріалі Styler.
Що говорять повір'я про місяць проведення весілля
З давніх-давен наші предки вірили, що місяць весілля зіграє велику роль у подружньому житті пари
- січень - рано овдовіти
- лютий - один із найбільш сприятливих, жити в злагоді
- березень - жити без власного житла і на чужині
- квітень - мінливе життя і періоди щастя та проблем
- травень - поневіряння, хвилювання та можлива зрада
- червень - до щасливого подружнього життя
- липень - в подружжі будуть злети та падіння
- серпень - гармонія та взаєморозуміння в стосунках
- вересень - тихий та спокійний шлюб
- жовтень - важке життя
- листопад - заможне життя
- грудень - до зміцнення кохання з роками та достаток
Найвдаліші для весілля дати в календарі
Вважається, що пара, яка зіграла весілля на Івана Купала (7 липня), буде любити один одного, жити у злагоді та достатку. Навіть кажуть "Купала - у розкоші купатися".
На Масляну (кінець лютого - початок березня) теж грали багато весіль, щоб "все життя як сир у маслі кататися".
Весілля на свято Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня) до здорового багатодітного потомства.
Як впливає день тижня на долю закоханих
- понеділок - міцне здоров'я
- вівторок - сварки та суперечки
- середа - спокійні та рівні стосунки
- четвер - зрада
- п’ятниця - взаємоповага та гармонія
- субота - часті невдачі
- неділя - дуже міцний шлюб
Прикмети про погоду в день весілля
- сонячна погода у день святкування - до щасливої спільної долі
- дощ - взаєморозуміння та достаток
- гроза - до складних стосунків та труднощів
- сніг та завірюха у день взяття шлюбу - вірність та відвертість у подружньому житті
- сильний вітер - до швидкої появи дітей у родині