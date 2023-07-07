Названы даты, когда жениться категорически нельзя, иначе развод неизбежен

Что говорят поверья о месяце проведения свадьбы

С давних времен наши предки верили, что месяц свадьбы сыграет большую роль в супружеской жизни пары

январь - рано овдоветь

февраль - один из самых благоприятных, жить в согласии

март - жить без собственного жилья и на чужбине

апрель - изменчивая жизнь и периоды счастья и проблем

май - скитания, волнение и возможная измена

июнь - к счастливой супружеской жизни

июль - в супружестве будут взлеты и падения

август - гармония и взаимопонимание в отношениях

сентябрь - тихий и спокойный брак

октябрь - тяжелая жизнь

ноябрь - зажиточная жизнь

декабрь - к укреплению любви с годами и достаток

Самые удачные для свадьбы даты в календаре

Считается, что пара, сыгравшая свадьбу на Ивана Купала (7 июля), будет любить друг друга, жить в мире и довольстве. Даже говорят "Купала - в роскоши купаться".

На Масленицу (конец февраля - начало марта) тоже играли много свадеб, чтобы "всю жизнь как сыр в масле кататься".

Свадьба на праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) для здорового многодетного потомства.

Как влияет день недели на судьбу влюбленных

понедельник - крепкое здоровье

вторник - ссоры и споры

среда - спокойные и равные отношения

четверг - измена

пятница - взаимоуважение и гармония

суббота - частые неудачи

воскресенье - очень крепкий брак

Приметы о погоде в день свадьбы