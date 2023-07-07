Названы даты, когда жениться категорически нельзя, иначе развод неизбежен
Выбрать оптимальную дату для свадьбы хочет любая влюбленная пара. К тому же, на жизнь семейной пары влияет не только дата важного события, но и день недели и даже погода.
О том, как дата свадьбы влияет на судьбу пары - читайте в материале Styler.
Что говорят поверья о месяце проведения свадьбы
С давних времен наши предки верили, что месяц свадьбы сыграет большую роль в супружеской жизни пары
- январь - рано овдоветь
- февраль - один из самых благоприятных, жить в согласии
- март - жить без собственного жилья и на чужбине
- апрель - изменчивая жизнь и периоды счастья и проблем
- май - скитания, волнение и возможная измена
- июнь - к счастливой супружеской жизни
- июль - в супружестве будут взлеты и падения
- август - гармония и взаимопонимание в отношениях
- сентябрь - тихий и спокойный брак
- октябрь - тяжелая жизнь
- ноябрь - зажиточная жизнь
- декабрь - к укреплению любви с годами и достаток
Самые удачные для свадьбы даты в календаре
Считается, что пара, сыгравшая свадьбу на Ивана Купала (7 июля), будет любить друг друга, жить в мире и довольстве. Даже говорят "Купала - в роскоши купаться".
На Масленицу (конец февраля - начало марта) тоже играли много свадеб, чтобы "всю жизнь как сыр в масле кататься".
Свадьба на праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) для здорового многодетного потомства.
Как влияет день недели на судьбу влюбленных
- понедельник - крепкое здоровье
- вторник - ссоры и споры
- среда - спокойные и равные отношения
- четверг - измена
- пятница - взаимоуважение и гармония
- суббота - частые неудачи
- воскресенье - очень крепкий брак
Приметы о погоде в день свадьбы
- солнечная погода в день празднования - к счастливой совместной судьбе
- дождь - взаимопонимание и обилие
- гроза - к сложным отношениям и трудностям
- снег и метель в день бракосочетания - верность и откровенность в супружеской жизни
- сильный ветер - к быстрому появлению детей в семье
Раньше мы писали о том, какое растение в доме привлечет любовь и поможет избежать беды.
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