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Названы даты, когда жениться категорически нельзя, иначе развод неизбежен

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Пятница 07 июля 2023 21:20
Названы даты, когда жениться категорически нельзя, иначе развод неизбежен Как дата свадьбы влияет на судьбу пары (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Выбрать оптимальную дату для свадьбы хочет любая влюбленная пара. К тому же, на жизнь семейной пары влияет не только дата важного события, но и день недели и даже погода.

О том, как дата свадьбы влияет на судьбу пары - читайте в материале Styler.

Что говорят поверья о месяце проведения свадьбы

С давних времен наши предки верили, что месяц свадьбы сыграет большую роль в супружеской жизни пары

  • январь - рано овдоветь
  • февраль - один из самых благоприятных, жить в согласии
  • март - жить без собственного жилья и на чужбине
  • апрель - изменчивая жизнь и периоды счастья и проблем
  • май - скитания, волнение и возможная измена
  • июнь - к счастливой супружеской жизни
  • июль - в супружестве будут взлеты и падения
  • август - гармония и взаимопонимание в отношениях
  • сентябрь - тихий и спокойный брак
  • октябрь - тяжелая жизнь
  • ноябрь - зажиточная жизнь
  • декабрь - к укреплению любви с годами и достаток

Самые удачные для свадьбы даты в календаре

Считается, что пара, сыгравшая свадьбу на Ивана Купала (7 июля), будет любить друг друга, жить в мире и довольстве. Даже говорят "Купала - в роскоши купаться".

На Масленицу (конец февраля - начало марта) тоже играли много свадеб, чтобы "всю жизнь как сыр в масле кататься".

Свадьба на праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) для здорового многодетного потомства.

Как влияет день недели на судьбу влюбленных

  • понедельник - крепкое здоровье
  • вторник - ссоры и споры
  • среда - спокойные и равные отношения
  • четверг - измена
  • пятница - взаимоуважение и гармония
  • суббота - частые неудачи
  • воскресенье - очень крепкий брак

Приметы о погоде в день свадьбы

  • солнечная погода в день празднования - к счастливой совместной судьбе
  • дождь - взаимопонимание и обилие
  • гроза - к сложным отношениям и трудностям
  • снег и метель в день бракосочетания - верность и откровенность в супружеской жизни
  • сильный ветер - к быстрому появлению детей в семье

Раньше мы писали о том, какое растение в доме привлечет любовь и поможет избежать беды.

Также читайте, как влияет на судьбу, характер и жизнь человека его день рождения.

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