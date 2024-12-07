UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Названо аксесуари для волосся, які призводять до ламкості та випадіння

Які аксесуари шкодять волоссю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Гумки для волосся та "крабики" стали модними аксесуарами, але здатні завдати серйозної шкоди. Вони можуть пошкодити структуру волосся, що призведе до ламкості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie.

Що шкодить волоссю

Раніше ми повідомляли, що дефіцит цих двох вітамінів призводить до появи сивого волосся.

Також ми писали про 4 простих способи, які допоможуть боротися з сухим і "не живим" волоссям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Догляд за волоссямЗдоров'яВолосся