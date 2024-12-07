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Названы аксессуары для волос, которые приводят к ломкости и выпадению

Какие аксессуары вредят волосам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Резинки для волос и "крабики" стали модными аксессуарами, но способны нанести серьезный вред. Они могут повредить структуру волос, что приведет к ломкости.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie.

Что вредит волосам

Ранее мы сообщали, что дефицит этих двух витаминов приводит к появлению седых волос.

Также мы писали о 4 простых способах, которые помогут бороться с сухими и "не живыми" волосами.

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