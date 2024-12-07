Названо аксесуари для волосся, які призводять до ламкості та випадіння

Гумки для волосся та "крабики" стали модними аксесуарами, але здатні завдати серйозної шкоди. Вони можуть пошкодити структуру волосся, що призведе до ламкості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie .

Що шкодить волоссю

Зажим або "крабик" - це аксесуар для волосся, який використовується для утримання пасмів. Він має пружинку з двома вигнутими зубчастими, які захоплюють волосся. "Зубці" змикаються, коли затискач закритий, дозволяючи йому утримувати частину волосся.

Вони вважаються одними з найпопулярніших аксесуарів для волосся завдяки своїй універсальності. Унікальна форма дозволяє створювати нескінченні варіанти стилю від кінського хвоста до наполовину піднятого.

Однак, улюблені засоби для укладання можуть призвести до пошкодження або ламкості волосся. У найважчому випадку ламкість може спричинити втрату волосся. Тому важливо завчасно розуміти ризики.

"Будь-який аксесуар для волосся може пошкодити волосся, якщо використовувати його надмірно або неправильно, і затискачі не є винятком", - пояснює трихолог Мішель Клівленд.

"Крабік" для волосся (фото: Freepik)

Коли користуєтеся затискачем, то не стягуйте волосся надто туго та не використовуйте їх щодня в одному місці. Це може призвести до ламкості.

Перукар Дженніфер Кораб розповів, що тугі еластичні гумки для волосся можуть сильно передавити волосся, що призводить до ламкості, особливо якщо їх багаторазово використовувати на одне й те саме місце.

Металеві затискачі для волосся мають гострі краї, які можуть зачепитися за волосся. Це може призвести до посічених кінчиків і послаблення пасм з часом. Також можуть створювати точки тиску на волосся, що призводить навіть до виривання локонів.

Як безпечно використовувати аксесуари

Клівленд пропонує просто обережно зібрати волосся, закрутити його до шкіри голови, а потім закріпити затискачем. Переконайтеся, що ваша зачіска не надто туга, щоб вона не створювала напруги у волоссі.

Вибирайте "крабики" з гладкими краями, щоб запобігти зачепленню та мінімізувати пошкодження волосся під час укладання.

"Бажано уникати носіння "крабиків" під час водіння, оскільки це може заважати вашому комфорту та безпеці. Затискачі, як правило, стирчать із потилиці, що може тиснути на підголівник. Це може спричинити дискомфорт та завадити належним чином покласти голову, що може зменшити здатність перевіряти сліпі зони або швидко реагувати", - додала експерт.