Названы аксессуары для волос, которые приводят к ломкости и выпадению

Резинки для волос и "крабики" стали модными аксессуарами, но способны нанести серьезный вред. Они могут повредить структуру волос, что приведет к ломкости.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie .

Что вредит волосам

Зажим или "крабик" - это аксессуар для волос, который используется для удержания прядей. Он имеет пружинку с двумя изогнутыми зубчатыми, захватывающими волосы. "Зубцы" смыкаются, когда зажим закрыт, позволяя ему удерживать часть волос.

Они считаются одними из самых популярных аксессуаров для волос благодаря своей универсальности.

Однако, любимые средства для укладки могут привести к повреждению или ломкости волос. В самом тяжелом случае ломкость может повлечь за собой потерю волос. Поэтому важно заранее понимать риски.

"Любой аксессуар для волос может повредить волосы, если использовать их чрезмерно или неправильно, и зажимы не являются исключением", - объясняет трихолог Мишель Кливленд.

"Крабик" для волос (фото: Freepik)

Когда пользуетесь зажимом, не стягивайте волосы слишком туго и не используйте их каждый день в одном месте. Это может привести к ломкости.

Парикмахер Дженнифер Кораб рассказал, что тугие эластичные резинки для волос могут сильно передавить волосы, что приводит к ломкости, особенно если их многократно использовать на одно и то же место.

Металлические зажимы для волос имеют острые края, которые могут зацепиться за волосы. Это может привести к иссеченным кончикам и ослаблению прядей со временем. Также могут создавать точки давления на волосы, что приводит даже к вырыванию локонов.

Как безопасно использовать аксессуары

Кливленд предлагает просто осторожно собрать волосы, закрутить их к коже головы, а затем закрепить зажимом. Убедитесь, что прическа не слишком туга, чтобы она не создавала напряжения в волосах.

Выбирайте "крабики" с гладкими краями, чтобы предотвратить зацепление и минимизировать повреждение волос во время укладки.

"Желательно избегать ношения "крабиков" во время вождения, поскольку это может мешать вашему комфорту и безопасности. Зажимы, как правило, торчат из затылка, который может давить на подголовник. Это может привести к дискомфорту и помешать надлежащим образом положить голову, что может уменьшить способность проверять слепые зоны или быстро реагировать", - добавила эксперт.