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Ці 8 продуктів містять речовину, яка призводить до нежитю та утруднює дихання

Що таке гістамін та в яких продуктах міститься (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі продукти містять гістамін, який бере участь у багатьох процесах в організмі. Надмірна кількість цієї речовини здатна викликати головний біль та навіть утруднювати дихання.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які містять у своєму складі гістамін.

Що таке гістамін та які ознаки свідчать про його надлишок

За словами дієтолога Ольги Безуглої, надлишок гістаміну в організмі, зокрема через харчування, може викликати симптоми, схожі на алергічні реакції.

Надлишок гістаміну може викликати симптоми, схожі на інтолерантність:

  • головний біль, запаморочення
  • утруднене дихання, нежить
  • почервоніння обличчя, свербіж, висипання
  • шлунково-кишкові розлади: нудота, здуття, діарея

Важливо, якщо є підозра на чутливість до гістаміну, то варто дотримуватись таких рекомендацій:

  • зменшити вживання продуктів з високим вмістом гістаміну (наприклад, ферментованих сирів, риби тривалого зберігання, алкоголю)
  • обирати свіжі продукти, адже гістамін накопичується під час тривалого зберігання
  • уникайте продуктів, що стимулюють вивільнення гістаміну (цитрусові, полуниця)

Які продукти містять високий рівень гістаміну

Дієтолог навела приклади продуктів, які містять високий рівень гістаміну або сприяють його вивільненню:

  • скумбрія копчена
  • анчоуси
  • салямі
  • кисла капуста
  • пармезан
  • червоне вино
  • соєвий соус
  • копчений бекон

 

Раніше ми повідомляли про 20 продуктів, які корисні для судин та допомагають уникнути хвороб.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Сleveland clinic.

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