Ці 8 продуктів містять речовину, яка призводить до нежитю та утруднює дихання

Деякі продукти містять гістамін, який бере участь у багатьох процесах в організмі. Надмірна кількість цієї речовини здатна викликати головний біль та навіть утруднювати дихання.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які містять у своєму складі гістамін.
За словами дієтолога Ольги Безуглої, надлишок гістаміну в організмі, зокрема через харчування, може викликати симптоми, схожі на алергічні реакції.
Надлишок гістаміну може викликати симптоми, схожі на інтолерантність:
Важливо, якщо є підозра на чутливість до гістаміну, то варто дотримуватись таких рекомендацій:
Дієтолог навела приклади продуктів, які містять високий рівень гістаміну або сприяють його вивільненню:
Раніше ми повідомляли про 20 продуктів, які корисні для судин та допомагають уникнути хвороб.
Також ми писали, який овоч покращує слух та допомагає уникнути вушних інфекцій.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Сleveland clinic.