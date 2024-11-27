Ці 8 продуктів містять речовину, яка призводить до нежитю та утруднює дихання

Раніше ми повідомляли про 20 продуктів, які корисні для судин та допомагають уникнути хвороб.

Також ми писали, який овоч покращує слух та допомагає уникнути вушних інфекцій.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Сleveland clinic.