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Эти 8 продуктов содержат вещество, которое приводит к насморку и затрудняет дыхание

Что такое гистамин и в каких продуктах содержится (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые продукты содержат гистамин, участвующий во многих процессах в организме. Чрезмерное количество этого вещества способно вызвать головные боли и даже затруднять дыхание.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, содержащих в своем составе гистамин.

Что такое гистамин и какие признаки свидетельствуют о его избытке

По словам диетолога Ольги Безуглой, избыток гистамина в организме, в частности из-за питания, может вызвать симптомы, похожие на аллергические реакции.

Избыток гистамина может вызвать симптомы, похожие на интолерантность:

  • головная боль, головокружение
  • затрудненное дыхание, насморк
  • покраснение лица, зуд, сыпь
  • желудочно-кишечные расстройства: тошнота, вздутие, диарея

Важно, если есть подозрение на чувствительность к гистамину, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • уменьшить употребление продуктов с высоким содержанием гистамина (например, ферментированных сыров, рыбы длительного хранения, алкоголя)
  • выбирать свежие продукты, ведь гистамин накапливается во время длительного хранения
  • избегайте продуктов, стимулирующих высвобождение гистамина (цитрусовые, клубника)

Какие продукты содержат высокий уровень гистамина

Диетолог привела примеры продуктов, содержащих высокий уровень гистамина или способствующих его высвобождению:

  • скумбрия копченая
  • анчоусы
  • салями
  • кислая капуста
  • пармезан
  • красное вино
  • соевый соус
  • копченый бекон

 

Ранее мы сообщали о 20 продуктах, которые полезны для сосудов и помогают избежать болезней.

Также мы писали, какой овощ улучшает слух и помогает избежать ушных инфекций.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Сleveland clinic.

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