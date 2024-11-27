Эти 8 продуктов содержат вещество, которое приводит к насморку и затрудняет дыхание

Некоторые продукты содержат гистамин, участвующий во многих процессах в организме. Чрезмерное количество этого вещества способно вызвать головные боли и даже затруднять дыхание.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, содержащих в своем составе гистамин.
По словам диетолога Ольги Безуглой, избыток гистамина в организме, в частности из-за питания, может вызвать симптомы, похожие на аллергические реакции.
Избыток гистамина может вызвать симптомы, похожие на интолерантность:
Важно, если есть подозрение на чувствительность к гистамину, то следует придерживаться следующих рекомендаций:
Диетолог привела примеры продуктов, содержащих высокий уровень гистамина или способствующих его высвобождению:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Сleveland clinic.