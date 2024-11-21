20 продуктів, які корисні для судин та допомагають уникнути хвороб

Правильне харчування допомагає зміцнити здоров’я серцево-судинної системи, судин та запобігти хворобам. Нутриціолог назвала корисні продукти, які мають бути у раціоні.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 20 продуктів харчування, які допомагають вберегтися від хвороб.

Авокадо

За словами нутриціолога та дієтолога Олени Костюк, авокадо - це справжній скарб для серця. Продукт багатий поліненасиченими жирними кислотами, що знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Однак, є важлива умова - авокадо потрібно їсти тільки сирим, інакше всі його корисні властивості втрачаються.

Бобові культури

Квасоля, горох, сочевиця - це чудове джерело флавоноїдів. Ці речовини зміцнюють судини та є природним засобом профілактики захворювань серцево-судинної системи.

Броколі

Капуста містить сульфорафан - речовину, яка перешкоджає утворенню атеросклеротичних бляшок.

До того ж високий вміст вітамінів С і β-каротину діє як антиоксидант, захищаючи клітини від старіння. Краще готувати броколі на пару, щоб зберегти максимум користі.

Вода

Недостатнє споживання води може вплинути на роботу серця. Випивайте не менше літра чистої води на день (окрім інших напоїв), щоб зменшити ризик інфаркту.

Гранат

Цей фрукт багатий поліненасиченими кислотами та полімерами, які знижують артеріальний тиск і рівень холестерину.

Потрібно регулярно додавайте гранат до раціону.

Грейпфрут

Фрукт багатий клітковиною та глікозидами, що регулюють серцевий ритм, покращують роботу судин. Також грейпфрут перешкоджає утворенню холестеринових бляшок.

Картопляна шкірка

Зазвичай усі її викидають, але дарма. Експерт розповіла, що вона багата калієм і цинком, які надзвичайно корисні для роботи серця.

Червона смородина

Містить саліцилову кислоту, яка допомагає боротися з "поганим" холестерином і знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Крес-салат

Це справжнє джерело калію - елементу, який необхідний для скорочення серцевого м’яза.

У складі також є найвища концентрація вітамінів, мінералів та інших корисних сполук серед усіх потужних фруктів і овочів.

Льняне насіння

Омега-3 жирні кислоти в льняному насінні зменшують запалення, "цементують" мікротріщини в судинах і знижують рівень холестерину.

Можна додавати чайну ложку молотого насіння до їжі тричі на день.

Морська капуста

Багата йодом, який допомагає розчиняти кров’яні згустки, знижує ризик утворення тромбів.

Деякі результати показують, що поліфеноли - сполуки, знайдені в морських водоростях, можуть допомогти знизити артеріальний тиск, рівень "поганого" холестерину.

Часник

Алліцин у складі часнику знижує тиск і сприяє розрідженню крові. Часник широко відомий своєю здатністю боротися з бактеріями, вірусами, грибками і навіть паразитами.

Часникові добавки знижують артеріальний тиск у людей з гіпертонією. Часникова олія захищає від кардіоміопатії - типу хронічної хвороби серця, яка є основною причиною смерті серед хворих на діабет

Овес

Овсянка - чемпіон із вмісту клітковини, яка виводить "поганий" холестерин. Щоденне споживання допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові.

Горіхи

Мигдаль, волоські, кешʼю - це джерело магнію, калію та вітамінів для зміцнення серця. Однак, варто бути обережними з кількістю - не більше жмені на день, адже вони дуже калорійні.

Риба та морепродукти

Скумбрія, лосось, оселедець - це омега-3 жирні кислоти, які розчиняють холестерин і зменшують ризик інфарктів. Оптимальна порція - 100 г 2-3 рази на тиждень.

Сухофрукти

Курага - джерело калію, що забезпечує ритмічну роботу серця. Чорнослив містить антиоксиданти, які знижують рівень холестерину.

Засушені плоди сприяють зникненню ознак гіповітамінозу, нормалізації травної системи, поліпшенню кольору обличчя і стану волосся, а також зміцненню нігтів.

Томати

Продукт містять лікопін, який видаляє холестерин із судин і захищає серце від атеросклерозу. Достатньо 50 г на день.

Гарбуз

Це чудове джерело калію, вітаміну С і в-каротину, які укріплюють серце.

Гарбузове насіння і гарбузова олія містять поліненасичені жирні кислоти та мікроелементи, мають жовчогінну дію, сприяють виведенню продуктів метаболізму з печінки та нормалізують ліпідний обмін.

Яблука

Фрукт багатий клітковиною, флавоноїдами та вітамінами, які очищають судини й підтримують їх еластичність.

Молочні продукти

Кисломолочні продукти є не тільки джерелом кальцію, корисного для кісток, але й стабілізують тиск, попереджають стенокардію. Це може бути: