Ці 8 продуктів містять речовину, яка призводить до нежитю та утруднює дихання

Деякі продукти містять гістамін, який бере участь у багатьох процесах в організмі. Надмірна кількість цієї речовини здатна викликати головний біль та навіть утруднювати дихання.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які містять у своєму складі гістамін.

Що таке гістамін та які ознаки свідчать про його надлишок

Гістамін - це природна хімічна речовина, яка допомагає клітинам з'єднуватись. Він відіграє кілька важливих ролей в організмі, включаючи керування циклом сну та підтримку роботи мозку. Але він найбільш відомий своєю роллю при алергії.

Алергія виникає, коли імунна система надмірно реагує на такі речовини, як пилок і цвіль. Щоб захиститися від так званих загроз, клітини вивільняють гістамін, який спонукає організм почати алергічну реакцію.

За словами дієтолога Ольги Безуглої, надлишок гістаміну в організмі, зокрема через харчування, може викликати симптоми, схожі на алергічні реакції.

Надлишок гістаміну може викликати симптоми, схожі на інтолерантність:

головний біль, запаморочення

утруднене дихання, нежить

почервоніння обличчя, свербіж, висипання

шлунково-кишкові розлади: нудота, здуття, діарея

Важливо, якщо є підозра на чутливість до гістаміну, то варто дотримуватись таких рекомендацій:

зменшити вживання продуктів з високим вмістом гістаміну (наприклад, ферментованих сирів, риби тривалого зберігання, алкоголю)

обирати свіжі продукти, адже гістамін накопичується під час тривалого зберігання

уникайте продуктів, що стимулюють вивільнення гістаміну (цитрусові, полуниця)

Які продукти містять високий рівень гістаміну

Дієтолог навела приклади продуктів, які містять високий рівень гістаміну або сприяють його вивільненню: