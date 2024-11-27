Эти 8 продуктов содержат вещество, которое приводит к насморку и затрудняет дыхание
Некоторые продукты содержат гистамин, участвующий во многих процессах в организме. Чрезмерное количество этого вещества способно вызвать головные боли и даже затруднять дыхание.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, содержащих в своем составе гистамин.
Что такое гистамин и какие признаки свидетельствуют о его избытке
Гистамин - это природное химическое вещество, которое помогает клеткам соединяться. Он играет несколько важных ролей в организме, включая управление циклом сна и поддержку работы мозга. Но он наиболее известен своей ролью при аллергии.
Аллергия возникает, когда иммунная система чрезмерно реагирует на такие вещества, как пыльца и плесень. Чтобы защититься от так называемых угроз, клетки высвобождают гистамин, побуждающий организм начать аллергическую реакцию.
По словам диетолога Ольги Безуглой, избыток гистамина в организме, в частности из-за питания, может вызвать симптомы, похожие на аллергические реакции.
Избыток гистамина может вызвать симптомы, похожие на интолерантность:
- головная боль, головокружение
- затрудненное дыхание, насморк
- покраснение лица, зуд, сыпь
- желудочно-кишечные расстройства: тошнота, вздутие, диарея
Важно, если есть подозрение на чувствительность к гистамину, то следует придерживаться следующих рекомендаций:
- уменьшить употребление продуктов с высоким содержанием гистамина (например, ферментированных сыров, рыбы длительного хранения, алкоголя)
- выбирать свежие продукты, ведь гистамин накапливается во время длительного хранения
- избегайте продуктов, стимулирующих высвобождение гистамина (цитрусовые, клубника)
Какие продукты содержат высокий уровень гистамина
Диетолог привела примеры продуктов, содержащих высокий уровень гистамина или способствующих его высвобождению:
- скумбрия копченая
- анчоусы
- салями
- кислая капуста
- пармезан
- красное вино
- соевый соус
- копченый бекон
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Сleveland clinic.
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