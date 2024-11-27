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Эти 8 продуктов содержат вещество, которое приводит к насморку и затрудняет дыхание

Среда 27 ноября 2024 18:28
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Эти 8 продуктов содержат вещество, которое приводит к насморку и затрудняет дыхание Что такое гистамин и в каких продуктах содержится (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

Некоторые продукты содержат гистамин, участвующий во многих процессах в организме. Чрезмерное количество этого вещества способно вызвать головные боли и даже затруднять дыхание.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, содержащих в своем составе гистамин.

Что такое гистамин и какие признаки свидетельствуют о его избытке

Гистамин - это природное химическое вещество, которое помогает клеткам соединяться. Он играет несколько важных ролей в организме, включая управление циклом сна и поддержку работы мозга. Но он наиболее известен своей ролью при аллергии.

Аллергия возникает, когда иммунная система чрезмерно реагирует на такие вещества, как пыльца и плесень. Чтобы защититься от так называемых угроз, клетки высвобождают гистамин, побуждающий организм начать аллергическую реакцию.

По словам диетолога Ольги Безуглой, избыток гистамина в организме, в частности из-за питания, может вызвать симптомы, похожие на аллергические реакции.

Избыток гистамина может вызвать симптомы, похожие на интолерантность:

  • головная боль, головокружение
  • затрудненное дыхание, насморк
  • покраснение лица, зуд, сыпь
  • желудочно-кишечные расстройства: тошнота, вздутие, диарея

Важно, если есть подозрение на чувствительность к гистамину, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • уменьшить употребление продуктов с высоким содержанием гистамина (например, ферментированных сыров, рыбы длительного хранения, алкоголя)
  • выбирать свежие продукты, ведь гистамин накапливается во время длительного хранения
  • избегайте продуктов, стимулирующих высвобождение гистамина (цитрусовые, клубника)

Какие продукты содержат высокий уровень гистамина

Диетолог привела примеры продуктов, содержащих высокий уровень гистамина или способствующих его высвобождению:

  • скумбрия копченая
  • анчоусы
  • салями
  • кислая капуста
  • пармезан
  • красное вино
  • соевый соус
  • копченый бекон

Ранее мы сообщали о 20 продуктах, которые полезны для сосудов и помогают избежать болезней.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Сleveland clinic.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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