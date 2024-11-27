Эти 8 продуктов содержат вещество, которое приводит к насморку и затрудняет дыхание

Некоторые продукты содержат гистамин, участвующий во многих процессах в организме. Чрезмерное количество этого вещества способно вызвать головные боли и даже затруднять дыхание.

Что такое гистамин и какие признаки свидетельствуют о его избытке

Гистамин - это природное химическое вещество, которое помогает клеткам соединяться. Он играет несколько важных ролей в организме, включая управление циклом сна и поддержку работы мозга. Но он наиболее известен своей ролью при аллергии.

Аллергия возникает, когда иммунная система чрезмерно реагирует на такие вещества, как пыльца и плесень. Чтобы защититься от так называемых угроз, клетки высвобождают гистамин, побуждающий организм начать аллергическую реакцию.

По словам диетолога Ольги Безуглой, избыток гистамина в организме, в частности из-за питания, может вызвать симптомы, похожие на аллергические реакции.

Избыток гистамина может вызвать симптомы, похожие на интолерантность:

головная боль, головокружение

затрудненное дыхание, насморк

покраснение лица, зуд, сыпь

желудочно-кишечные расстройства: тошнота, вздутие, диарея

Важно, если есть подозрение на чувствительность к гистамину, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

уменьшить употребление продуктов с высоким содержанием гистамина (например, ферментированных сыров, рыбы длительного хранения, алкоголя)

выбирать свежие продукты, ведь гистамин накапливается во время длительного хранения

избегайте продуктов, стимулирующих высвобождение гистамина (цитрусовые, клубника)

Какие продукты содержат высокий уровень гистамина

Диетолог привела примеры продуктов, содержащих высокий уровень гистамина или способствующих его высвобождению: