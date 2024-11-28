Названо 7 ознак того, що ви перетворюєтеся на алкоголіка

Психіатр Роберт Дойл з Массачусетської лікарні загального профілю (MGH) в Гарварді назвав 7 ознак, які свідчать про те, що ви перетворюєтеся на алкоголіка, навіть самі того не розуміючи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Harvard Health Publications .

Як розпізнати алкоголізм на ранніх стадіях

За словами лікаря, людина, у якої розвивається розлад, пов’язаний із вживанням алкоголю, як правило, є особою яка на ранніх стадіях здатна впоратися зі своєю звичкою.

Ви хочете випити, щоб відчути себе розслабленим

Алкоголіки часто кажуть, що саме тому вони п’ють, але зазвичай вони п’ють, щоб уникнути фізичних симптомів абстиненції.

Ви п'єте наодинці

За словами експерта, ви хочете просто випити, а не спілкуватися.

Страждає ваша робота чи стосунки

Ви можете пропустити роботу, тому що напилися і проспали або не виконуєте своїх зобов’язань через алкоголь.

Ви приховуєте, що вживаєте алкоголь

Ви приховуєте від рідних, що вживаєте алкоголь або ховаєте порожні пляшки у вашому домі.

Ви сідаєте за кермо, якщо випили

Ви не бачите проблеми, якщо сідаєте за кермом під алкоголем. Ви думаєте, що можете все контролювати.

Ваша родина каже вам, що у вас проблеми

Зверніть увагу на те, що говорять про вас ваші родичі. Скажіть їм, щоб вони були відверті, а ви вислухаєте.

Якщо ви розумієте, що вам потрібна допомога, запитайте свого лікаря, як почати

Терапевти та лікарі первинної медичної допомоги навчені розпізнавати розлади, пов’язані з вживанням алкоголю, і допомагати людям знайти відповідне лікування.

Багато людей вважають, що помірне вживання алкоголю зменшує їхній стрес. Знайте, що це зовсім не так!