Названо 5 продуктів харчування, які знижують рівень цукру в крові

Квасоля

За словами фахівця, певні дослідження підтвердили ефект зниження абсорбції глюкози, схожий на ефект акарбози (препарат, який використовується в Європі при діабеті).

Такий продукт здатна утримувати здоровий рівень глюкози.

Оцет яблучний

Використовувався народною медициною при діабеті до появи ліків. Дієтолог каже, що він має здатність до зниження глюкози в крові, рівня інсуліну та тригліцеридів.

Також він здатен підвищувати використання глюкози клітинами м‘язів та оптимізувати дію інсуліну.

Куркума

Куркума знижує ризик переходу переддіабету у діабет при регулярному застосуванні у їжу.

Насіння льону

Окрім інших своїх властивостей здатне знижувати глюкозу в крові та рівень глікації. Варто замочити його попередньо перед вживанням, або перемолоти у кавомолці для оптимального засвоєння.

Насіння чіа

За словами експерта, підтверджена здатність насіння чіа знижувати рівні глюкози в крові.