Названо 5 продуктов питания, которые снижают уровень сахара в крови

Для людей с диабетом важным жизненным фактором является контроль уровня сахара в крови. Некоторые продукты могут временно снизить уровень сахара в крови и улучшить самочувствие.
Об этом сообщила диетолог Наталья Тарапата в Instagram.
По словам специалиста, некоторые исследования подтвердили эффект снижения абсорбции глюкозы, похожий на эффект акарбозы (препарат, используемый в Европе при диабете).
Такой продукт способен содержать здоровый уровень глюкозы.
Использовался народной медициной при диабете до появления лекарства. Диетолог говорит, что он способен к снижению глюкозы в крови, уровню инсулина и триглицеридов.
Также он способен повышать использование глюкозы клетками мышц и оптимизировать действие инсулина.
Куркума снижает риск перехода преддиабета в диабет при регулярном употреблении в пищу.
Кроме других своих свойств, способно снижать глюкозу в крови и уровень гликации. Следует замочить их предварительно перед употреблением или перемолоть в кофемолке для оптимального усвоения.
По словам эксперта, подтверждена способность семян чиа снижать уровни глюкозы в крови.
Раньше мы называли ранние признаки диабета 2 типа, которые чаще всего игнорируют.
Также мы писали, что частое употребление кофе влияет на риск развития диабета.