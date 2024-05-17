Названы 5 самых полезных рыб, которые нужно есть всем

Какие самые полезные виды рыбы

Сардины

Сардины возглавляют список самых полезных рыб в мире! Исходя из их доступности, стабильности хранения и питательности, консервированные сардины являются лучшей рыбой для потребления. Консервированные сардины наполнены жирными кислотами морского омега-3, типом жира, который помогает уменьшить воспаление и связан с низким риском депрессии до снижения риска сердечных заболеваний и инсульта. Отметим, что консервированные сардины содержат даже больше этого мощного питательного вещества, чем лосось.

Консервированные сардины также наполнены кальцием; типичная банка содержит примерно столько же минерала, сколько стакан молока. Они также являются значительным источником витамина D, помогающего усвоению кальция.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что люди с преддиабетом - имеющие высокий риск развития диабета 2 типа испытали снижение маркеров, указывающих на меньший риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний, если дважды включить сардины в свой рацион в неделю по сравнению с теми, кто придерживался диеты для профилактики диабета 2 типа, не включавшей сардины.

Следует заметить: хотя сардины являются одной из самых полезных рыб для потребления, их вкус нравится не всем, но добавление к ним лимона решит эту проблему.

Лосось

В то время как сардины возглавляют список самой здоровой рыбы для потребления, лосось имеет много тех же преимуществ и у него менее выраженный рыбный запах.

Следует заметить: все формы лосося (выращенного или дикого) имеют одинаковые уровни питательных веществ, включая омега-3. Ртуть и другие экологичные токсины не проникают в эту рыбу, поэтому ее безопасно есть регулярно. Однако стоит убедиться, что лосось, который вы приобретаете, имеет сертификат такой организации, как Marine Stewardship Council, что понять, что это экологический выбор.

Форель

Форель можно смело считать альтернативой лососю - они тесно связаны и взаимозаменяемы в рецептах. Форель немного более мягкая, чем лосось, поэтому может стать хорошим вариантом для первого блюда. Как и лосось, он богат полезными жирами омега-3, белком и другими питательными веществами, такими как витамин D.

Следует заметить: вы можете получить дневную норму витамина D в 60 граммах.

Форель может смело заменить лосось (фото: pixabay.com)

Арктический голец

Сырой арктический голец имеет розовое мясо, которое очень похоже на мякоть лосося, но становится менее розовым во время приготовления. Рыба имеет не такой выраженный вкус как лосось и больше похожа на форель.

Арктический голец богат полезными омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь предотвратить болезни сердца и необходимы для здоровья и развития мозга.

Следует заметить: вы можете использовать арктический голец в рецептах, включающих лосось, и наоборот.

Арктический голец (nord-ost.uz.ua)

Палтус

Эту твердую белую рыбу часто можно встретить как стейк (а не как филе), поэтому это отличный выбор для приготовления на гриле. Кроме белка, палтус обеспечивает более 50% вашей суточной потребности в витамине B12, питательном веществе, которое играет жизненно важную роль в работе нервов и клеточной энергии.

Следует заметить: поскольку в нем больше ртути, чем у некоторых претендентов на звание лучшей рыбы для потребления, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отмечает ее как хороший (а не лучший) выбор и рекомендует есть ее не чаще раза в неделю.

Так свыглядят стейки палтуса (vodniymir.com)