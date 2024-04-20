Названо 4 помилки у шлюбі, які усе руйнують: ви можете їх не помічати

Ви не хочете слухати свою другу половинку

Часто люди навіть не помічають, коли перебивають партнера. Але це шкодить стосункам, адже "вбиває" усю повагу та ще й має дуже грубий вигляд. Мало того, перебивання та небажання слухати свого обранця впливає на інтимне життя, між партнерами зникає пристрасть.

"2-3 рази на тиждень пропонуйте своєму обранцю сісти та поговорити про те, що для нього чи неї важливо в даний момент. Потім встановіть таймер на телефоні на 5 хвилин, при цьому ви уважно слухаєте і не кажіть ні слова", - радять експерти.

Чому виникають сварки у шлюбі (ілюстрація: freepik.com)

Ви закочуєте очі

Під час розмови люди можуть не приховувати свого незадоволення та закочувати очі. Хтось робить це навмисно, аби привернути увагу. А хтось може навіть не помічати, коли закочує очі. Втім, завжди це ображає співрозмовника, особливо якщо йдеться про вашу другу половинку.

Не варто зневажати свого обранця. Дослухайтеся до його думки та поважайте її. Якщо вам вже навіть сказали про цю погану звичку, попросіть частіше вам про це нагадувати. Працюйте над собою, аби не зруйнувати шлюб.

Як не сваритися з чоловіком (ілюстрація: freepik.com)

Ви не прибираєте за собою

У шлюбі часто буває так, що хтось залишає після себе брудну ванну, мокрі рушники або навіть шкарпетки на підлозі. І це дійсно дратує. Навіть якщо вам здається, що це не так важливо, ваш партнер може сильно ображатися.

"Запитайте свого чоловіка/дружину про три головні вимоги щодо акуратності, а потім виберіть ту, яка найменше заважатиме вашому способу життя. Або внесіть деякі покращення - скажімо, на 30–40% більше акуратності в усіх трьох сферах, - радить видання.

Як зберегти шлюб (ілюстрація: freepik.com)

У ваших стосунках є причіпки

Коли хтось "неправильно" завантажує посудомийну машину, або "не так" розповідає історію вашого знайомства, це може дратувати. Але спробуйте бути не такими прискіпливими. Особливо це стосується незначних деталей, які лише псують стосунки, коли ви починаєте на них зациклюватися.

"Коли наступного разу ви відчуєте бажання нагадати своїй половинці, що кухлі мають стояти на верхній полиці або що ви їли курку марсала, а не парміджану на вашому першому побаченні, глибоко вдихніть та забудьте про це", - радять експерти.