5 порад від психолога, які допоможуть пережити розставання з коханою людиною
Розрив стосунків - важкий етап у житті кожної людини. Особливо, якщо рішення про розставання прийняв партнер одноосібно. Важливо розуміти, що плакати, сумувати й переживати у цій ситуації - це нормально, але не варто надовго залишатись у такому психологічному стані.
Про те, які правила допоможуть вам легше пережити розставання, розповіла психолог Лілія Петренко в Instagram.
Виділіть час на відновлення
Дайте собі певний час на відновлення. Емоції під час розставання людина має проживати, а не ігнорувати. Тому, якщо хочеться плакати - плачте, якщо хочете страждати - вмикайте улюблену музику й страждайте.
А коли відчуєте спустошення, тоді зможете направити усю вашу увагу на речі, які приносять вам задоволення.
Спробуйте щось нове у житті
Зробіть те, що раніше не робили. Наприклад, можна сходити на танці, в басейн тощо. Тобто зробіть те, що ви раніше не могли зробити у стосунках. Це дасть вам відчуття свободи.
Зробіть перестановку
Зробіть перестановку меблів у домі, а ще - викиньте речі, які нагадують вам колишнього партнера і стосунки з ним.
Розробіть новий графік дня
Ущільніть свій графік настільки, щоб у вас не було часу навіть думати розрив стосунків. Направляйте всю енергію у вашу улюблену справу.
Фільтруйте своє оточення
Контактуйте лише з тими людьми, які приносять вам лише позитивні емоції, а також надають вам підтримку у цей важкий період.
Раніше ми розповідали про те, як досягти ідилії у стосунках.
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