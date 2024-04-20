Названы 4 ошибки в браке, которые все рушат: вы можете их не замечать

Вы не хотите слушать свою вторую половинку

Часто люди даже не замечают, когда перебивают партнера. Но это вредит отношениям, ведь "убивает" все уважение и еще очень грубо выглядит. Более того, перебивание и нежелание слушать своего избранника влияет на интимную жизнь, между партнерами исчезает страсть.

"2-3 раза в неделю предлагайте своему избраннику сесть и поговорить о том, что для него или его важно в данный момент. Затем установите таймер на телефоне на 5 минут, при этом вы внимательно слушаете и не говорите ни слова", - советуют эксперты. .

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Вы закатываете глаза

Во время разговора люди могут не скрывать свое недовольство и закатывать глаза. Кто-то делает это намеренно, чтобы привлечь внимание. А кто-то может даже не замечать, когда закатывает глаза. Впрочем, это всегда оскорбляет собеседника, особенно если речь идет о вашей второй половинке.

Не стоит презирать своего избранника. Прислушайтесь к его мнению и уважайте его. Если вам уже даже сказали об этой плохой привычке, попросите почаще вам об этом напоминать. Работайте над собой, чтобы не разрушить брак.

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Вы не убираете за собой

В браке часто бывает так, что кто-то оставляет после себя грязную ванну, мокрые полотенца или даже носки на полу. И это действительно раздражает. Даже если вам кажется, что это не столь важно, ваш партнер может сильно обижаться.

"Спросите своего супруга/супругу о трех главных требованиях по аккуратности, а затем выберите то, которое будет меньше всего мешать вашему образу жизни. Или внесите некоторые улучшения - скажем, на 30-40% больше аккуратности во всех трех сферах", - советует издание.

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В ваших отношениях есть придирки

Когда кто-то "неправильно" загружает посудомоечную машину или "не так" рассказывает историю вашего знакомства, это может раздражать. Но попробуйте быть не такими придирчивыми. Особенно это касается незначительных деталей, которые только портят отношения, когда вы начинаете на них зацикливаться.

"Когда в следующий раз вы почувствуете желание напомнить своей половинке, что бокалы должны стоять на верхней полке или что вы ели курицу марсала, а не пармиджану на вашем первом свидании, глубоко вдохните и забудьте об этом", - советуют эксперты.