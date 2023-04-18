Названо 12 кращих нових пісень, які допомагають українцям у війні

Стали відомі імена українських артистів, які отримали нагороди музичної премії YUNA, яка цього року проходила під гаслом “Пісні незламної України”.
Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів. Послухати їх можете нижче у матеріалі Styler.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - "24/02"
АНТИТІЛА та Ed Sheeran - "2step"
Океан Ельзи - "Місто Марії"
SHUMEI - "Біля тополі"
KARTA SVITU - "Пес Патрон"
KOLA - "Біля серця"
Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd - "Hey Hey Rise Up"
SKOFKA - "Чути гімн"
Макс Барських - "Буде весна"
Енджі Крейда - "Враже"
Chico & Qatoshi - "Допоможе ЗСУ"
Бумбокс та The Kiffness - "Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)"
Нагадаємо, що згідно з оновленим регламентом YUNA, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку 100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях у період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року.
Раніше ми повідомляли про те, що у список номінантів Букерівської премії попав український письменник Андрій Курков.