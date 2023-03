Букерівська премія 2023: у лонг-лист потрапив український письменник Андрій Курков

Які книги увійшли до списку

Jimi Hendrix Live in Lviv ("Львівська гастроль Джиммі Хендрікса") Андрія Куркова, переклад - Рубен Вуллі

Ninth Building ("Дев'ята будівля") Цзоу Цзінчжі, переклад - Джеремі Тіанг

A System So Magnificent It Is Blinding ("Система настільки чудова, що засліплює") Аманди Свенссон, переклад - Нікола Смоллі

Still Born ("Все ще народжений") Гвадалупе Неттель, переклад - Розалінд Гарві

Pyre ("Вогнище") Перумал Муруган, переклад - Аніруддхан Васудеван

While We Were Dreaming ("Поки ми мріяли") Клеменс Маєр, переклад - Кеті Дербішир

The Birthday Party ("Вечірка в День народження") Лоран Мовінье, переклад - Даніель Левін Бекер

Is Mother Dead ("Мати мертва") Вігдіс Герт, переклад - Шарлотта Барслунд

Standing Heavy ("Важко втомлюючи") GauZ', переклад - Френк Вінн

Time Shelter ("Притулок часу") Георгі Господінов, переклад – Анджела Родель

The Gospel According to the New World ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде, переклад - Річард Філкокс

Whale ("Кіт") Чон Мен Кван, переклад - Чі Янг Кім

Boulder ("Валун") Єва Бальтасар, переклад - Джулія Санчес.

"Ескапади милих диваків Куркова обрамляють інтригуючий портрет Львова 2000-х років - меланхолійне прикордонне місто, яке згадує неспокійне минуле, опинившись на порозі невизначеного майбутнього. Це книжка, сповнена завжди обґрунтованого чарівництва, затишку на межі неспокою, і завжди ніжного чорного гумору", - так у журі прокоментували книгу Куркова

Що відомо про Букерівську премію 2023 року

Журі очолює лауреат премії, франко-марокканський романіст Лейла Слімані. Також до складу журі входять:

Один із провідних британських перекладачів Віллем Блекер

Малайзійський письменник Тан Тван Енг

Письменник та критик The New Yorker Парул Сегал

Літературний редактор Financial Times Фредерік Штудеманн

Журі обирає найкращий твір міжнародної художньої літератури, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії з 1 травня 2022 по 30 квітня 2023 року.

Шорт-лист із шести книг буде оголошено у вівторок, 18 квітня. А ім'я переможця назвуть на церемонії у Sky Garden у Лондоні 23 травня 2023 року.

Цікаві факти про Букерівську премію 2023

Цього року в номінації потрапили книги, які спочатку були написані болгарською, каталонською та тамільською мовами.

Цього року на премію номіновано найстарішого письменника, йому 89 років.

До списку із 13 книг потрапили твори із 12 країн.

Також у лонг-листі: