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Названы 12 лучших новых песен, которые помогают украинцам в войне

Стали известны победители премии YUNA 2023 (фото: Batteries Agency)
Автор: Анна Шиканова

Стали известны имена украинских артистов, получивших награды музыкальной премии YUNA, которая в этом году проходила под лозунгом "Песни несокрушимой Украины".

Победили 12 песен, которые набрали больше всего голосов экспертов. Послушать их можно ниже в материале Styler.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - "24/02"

АНТИТІЛА и Ed Sheeran - "2step"

Океан Ельзи - "Місто Марії"

SHUMEI - "Біля тополі"

KARTA SVITU - "Пес Патрон"

KOLA - "Біля сердца"

Андрій Хливнюк (Бумбокс) и Pink Floyd – "Hey Hey Rise Up"

SKOFKA - "Чути гімн"

Макс Барських - "Буде весна"

Енджі Крейда "Враже"

Chico & Qatoshi - "Допоможе ЗСУ"

Бумбокс и The Kiffness - "Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)"

Напомним, что согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали не в привычных номинациях, а из списка 100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в список номинантов Букеровской премии попал украинский писатель Андрей Курков.

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YUNAпремия