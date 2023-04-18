Названо 12 кращих нових пісень, які допомагають українцям у війні

Стали відомі імена українських артистів, які отримали нагороди музичної премії YUNA, яка цього року проходила під гаслом “Пісні незламної України”.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - "24/02"

АНТИТІЛА та Ed Sheeran - "2step"

Океан Ельзи - "Місто Марії"

SHUMEI - "Біля тополі"

KARTA SVITU - "Пес Патрон"

KOLA - "Біля серця"

Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd - "Hey Hey Rise Up"

SKOFKA - "Чути гімн"

Макс Барських - "Буде весна"

Енджі Крейда - "Враже"

Chico & Qatoshi - "Допоможе ЗСУ"

Бумбокс та The Kiffness - "Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)"

Нагадаємо, що згідно з оновленим регламентом YUNA, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку 100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях у період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року.