Названы 12 лучших новых песен, которые помогают украинцам в войне
Стали известны имена украинских артистов, получивших награды музыкальной премии YUNA, которая в этом году проходила под лозунгом "Песни несокрушимой Украины".
Победили 12 песен, которые набрали больше всего голосов экспертов. Послушать их можно ниже в материале Styler.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - "24/02"
АНТИТІЛА и Ed Sheeran - "2step"
Океан Ельзи - "Місто Марії"
SHUMEI - "Біля тополі"
KARTA SVITU - "Пес Патрон"
KOLA - "Біля сердца"
Андрій Хливнюк (Бумбокс) и Pink Floyd – "Hey Hey Rise Up"
SKOFKA - "Чути гімн"
Макс Барських - "Буде весна"
Енджі Крейда "Враже"
Chico & Qatoshi - "Допоможе ЗСУ"
Бумбокс и The Kiffness - "Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)"
Напомним, что согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали не в привычных номинациях, а из списка 100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
Ранее мы сообщали, что в список номинантов Букеровской премии попал украинский писатель Андрей Курков.