Названы 12 лучших новых песен, которые помогают украинцам в войне

Стали известны имена украинских артистов, получивших награды музыкальной премии YUNA, которая в этом году проходила под лозунгом "Песни несокрушимой Украины".

Победили 12 песен, которые набрали больше всего голосов экспертов. Послушать их можно ниже в материале Styler.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - "24/02" АНТИТІЛА и Ed Sheeran - "2step" Океан Ельзи - "Місто Марії" SHUMEI - "Біля тополі" KARTA SVITU - "Пес Патрон" KOLA - "Біля сердца" Андрій Хливнюк (Бумбокс) и Pink Floyd – "Hey Hey Rise Up" SKOFKA - "Чути гімн" Макс Барських - "Буде весна" Енджі Крейда "Враже" Chico & Qatoshi - "Допоможе ЗСУ" Бумбокс и The Kiffness - "Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)" Напомним, что согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали не в привычных номинациях, а из списка 100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.