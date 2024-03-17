Названо 11 ознак небезпечної форми раку, які точно не слід ігнорувати

Експерти з британської організації Blood Cancer назвали 11 ознак, які можуть вказувати на рак крові. Ця хвороба підступна і небезпечна, а тому перші "тривожні дзвіночки" точно не варто ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Blood Cancer UK .

Неочевидні симптоми раку

Експерти радять не ігнорувати такі "червоні прапорці":

раптова та незрозуміла втрата ваги

поява дивних синців або криваві плями під шкірою

припухлості або гулі на тілі

задишка

нічна пітливість

важка реакція на інфекції, рецидиви та постійні хвороби

незрозумілий висип, свербіж

біль у животі, суглобах або животі

постійна втома навіть після сну та відпочинку

бліда шкіра (особливо під очима).

Спеціалісти зазначили, що синці легко помітити на світлій шкірі, але на темній - важче. Втім, з часом вони стають темними та болять.

Рак крові - що збільшує ризики

За словами експертів, особливо уважними слід бути людям старшого віку, чоловікам, тим, у кого є родичі з раком крові. Окрім цього, ризики виникнення цієї хвороби збільшуються у тих, хто перебував під впливом радіації.

"Якщо ви відчуваєте будь-які ознаки раку крові, вам слід звернутися до свого лікаря", - наголосили спеціалісти.