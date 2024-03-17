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Названо 11 ознак небезпечної форми раку, які точно не слід ігнорувати

Неділя 17 березня 2024 12:24
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Названо 11 ознак небезпечної форми раку, які точно не слід ігнорувати Ознаки раку крові (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Експерти з британської організації Blood Cancer назвали 11 ознак, які можуть вказувати на рак крові. Ця хвороба підступна і небезпечна, а тому перші "тривожні дзвіночки" точно не варто ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Blood Cancer UK.

Неочевидні симптоми раку

Експерти радять не ігнорувати такі "червоні прапорці":

  • раптова та незрозуміла втрата ваги
  • поява дивних синців або криваві плями під шкірою
  • припухлості або гулі на тілі
  • задишка
  • нічна пітливість
  • важка реакція на інфекції, рецидиви та постійні хвороби
  • незрозумілий висип, свербіж
  • біль у животі, суглобах або животі
  • постійна втома навіть після сну та відпочинку
  • бліда шкіра (особливо під очима).

Спеціалісти зазначили, що синці легко помітити на світлій шкірі, але на темній - важче. Втім, з часом вони стають темними та болять.

Рак крові - що збільшує ризики

За словами експертів, особливо уважними слід бути людям старшого віку, чоловікам, тим, у кого є родичі з раком крові. Окрім цього, ризики виникнення цієї хвороби збільшуються у тих, хто перебував під впливом радіації.

"Якщо ви відчуваєте будь-які ознаки раку крові, вам слід звернутися до свого лікаря", - наголосили спеціалісти.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що провокує проблеми зі шлунком.

Окрім цього, раніше лікар назвала ознаки пухлини мозку.

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