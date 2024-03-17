Названо 11 ознак небезпечної форми раку, які точно не слід ігнорувати
Експерти з британської організації Blood Cancer назвали 11 ознак, які можуть вказувати на рак крові. Ця хвороба підступна і небезпечна, а тому перші "тривожні дзвіночки" точно не варто ігнорувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Blood Cancer UK.
Неочевидні симптоми раку
Експерти радять не ігнорувати такі "червоні прапорці":
- раптова та незрозуміла втрата ваги
- поява дивних синців або криваві плями під шкірою
- припухлості або гулі на тілі
- задишка
- нічна пітливість
- важка реакція на інфекції, рецидиви та постійні хвороби
- незрозумілий висип, свербіж
- біль у животі, суглобах або животі
- постійна втома навіть після сну та відпочинку
- бліда шкіра (особливо під очима).
Спеціалісти зазначили, що синці легко помітити на світлій шкірі, але на темній - важче. Втім, з часом вони стають темними та болять.
Рак крові - що збільшує ризики
За словами експертів, особливо уважними слід бути людям старшого віку, чоловікам, тим, у кого є родичі з раком крові. Окрім цього, ризики виникнення цієї хвороби збільшуються у тих, хто перебував під впливом радіації.
"Якщо ви відчуваєте будь-які ознаки раку крові, вам слід звернутися до свого лікаря", - наголосили спеціалісти.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що провокує проблеми зі шлунком.
Окрім цього, раніше лікар назвала ознаки пухлини мозку.