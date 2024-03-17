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Названы 11 признаков опасной формы рака, которые точно не стоит игнорировать

Воскресенье 17 марта 2024 12:24
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Названы 11 признаков опасной формы рака, которые точно не стоит игнорировать Признаки рака крови (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Эксперты из британской организации Blood Cancer назвали 11 признаков, которые могут указывать рак крови. Эта болезнь коварна и опасна, а потому первые "тревожные звоночки" точно не стоит игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Blood Cancer UK.

Неочевидные симптомы рака

Эксперты советуют не игнорировать такие "красные флажки":

  • внезапная и непонятная потеря веса
  • появление странных синяков или кровавые пятна под кожей
  • припухлости или шишки на теле
  • одышка
  • ночная потливость
  • тяжелая реакция на инфекции, рецидивы и постоянные болезни
  • непонятная сыпь, зуд
  • боль в животе, суставах или животе
  • постоянная усталость даже после сна и отдыха
  • бледная кожа (особенно под глазами).

Специалисты отметили, что синяки легко заметить на светлой коже, но на темной - тяжелее. Впрочем, с течением времени они становятся темными и болят.

Рак крови - что увеличивает риски

По словам экспертов, особенно внимательными следует быть людям постарше, мужчинам, тем, у кого есть родственники с раком крови. Кроме того, риски возникновения этой болезни увеличиваются у находившихся под влиянием радиации.

"Если вы чувствуете какие-либо признаки рака крови, вам следует обратиться к своему врачу", - подчеркнули специалисты.

Напомним, недавно стало известно, что провоцирует проблемы с желудком.

Кроме того, ранее врач назвала признаки опухоли мозга.

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