Названы 11 признаков опасной формы рака, которые точно не стоит игнорировать
Эксперты из британской организации Blood Cancer назвали 11 признаков, которые могут указывать рак крови. Эта болезнь коварна и опасна, а потому первые "тревожные звоночки" точно не стоит игнорировать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Blood Cancer UK.
Неочевидные симптомы рака
Эксперты советуют не игнорировать такие "красные флажки":
- внезапная и непонятная потеря веса
- появление странных синяков или кровавые пятна под кожей
- припухлости или шишки на теле
- одышка
- ночная потливость
- тяжелая реакция на инфекции, рецидивы и постоянные болезни
- непонятная сыпь, зуд
- боль в животе, суставах или животе
- постоянная усталость даже после сна и отдыха
- бледная кожа (особенно под глазами).
Специалисты отметили, что синяки легко заметить на светлой коже, но на темной - тяжелее. Впрочем, с течением времени они становятся темными и болят.
Рак крови - что увеличивает риски
По словам экспертов, особенно внимательными следует быть людям постарше, мужчинам, тем, у кого есть родственники с раком крови. Кроме того, риски возникновения этой болезни увеличиваются у находившихся под влиянием радиации.
"Если вы чувствуете какие-либо признаки рака крови, вам следует обратиться к своему врачу", - подчеркнули специалисты.
Напомним, недавно стало известно, что провоцирует проблемы с желудком.
Кроме того, ранее врач назвала признаки опухоли мозга.