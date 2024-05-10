10 причин, чому варто дочекатися iPhone 17 в наступному році

Face ID під дисплеєм

‌iPhone‌ 17 Pro та ‌iPhone‌ 17 Pro Max

Очікується, що iPhone 17 Pro стане першим iPhone з технологією Face ID під панеллю. Єдиною зовнішньою ознакою технології під дисплеєм, швидше за все, буде круглий виріз для фронтальної камери.

Ймовірно, це буде остання модель преміум-класу Apple, яка має круглий виріз для фронтальної камери. Очікується, що Apple у 2027 році застосує камери під дисплеєм у моделях Pro для справжнього "повноекранного" зовнішнього вигляду.

Нові розміри дисплея

iPhone‌ 17 та ‌iPhone‌ 17 Plus

За чутками, цього року iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro‌ Max отримають більший розмір дисплея: з 6,12 та 6,69 дюймів до 6,27 та 6,86 дюймів відповідно.

Очікується, що в 2025 році Apple також додасть більший розмір екрану (6,27 дюйма) до своєї стандартної моделі "iPhone", тоді як еквівалентна модель iPhone 17 Plus може мати абсолютно нові розміри дисплея.

ProMotion 120 Гц (функція Always-on Display)

‌iPhone‌ 17 та ‌iPhone‌ 17 Plus

Apple має намір розширити ProMotion для своїх стандартних моделей у 2025 році, що дозволить їм збільшити частоту оновлення до 120 Гц для більш плавного прокручування та відеоконтенту, коли це необхідно.

Примітно, що ProMotion також дозволить дисплею на iPhone 17 та iPhone 17 Plus знизити частоту оновлення до більш енергоефективної, аж до 1 Гц, що дозволить завжди включати дисплей. На ньому можуть відображатися годинники, віджети та повідомлення екрана блокування, навіть коли пристрій заблоковано.

Wi-Fi 7 Chip

‌iPhone‌ 17 Pro та ‌iPhone‌ 17 Pro Max

Очікується, що моделі iPhone преміум-класу 2025 року вперше будуть оснащені чіпом Wi-Fi 7, розробленим Apple.

Підтримка Wi-Fi 7 дозволить моделям Pro відправляти та отримувати дані в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц одночасно з підтримуваним маршрутизатором, що призведе до більш високої швидкості Wi-Fi, меншої затримки та надійнішого з'єднання.

Чіп Wi-Fi також дозволить Apple ще більше знизити залежність від зовнішніх постачальників, таких як Broadcom, яка в даний час постачає Apple комбінований чіп Wi-Fi та Bluetooth для iPhone.

Телеоб'єктив на 48 МП

iPhone‌ 17 Pro Max

Очікується, що оновлений 48-мегапіксельний телеоб'єктив на найбільшому пристрої Apple преміум-класу буде оптимізований для використання з майбутньою гарнітурою Apple Vision Pro, яка з'явилася у продажу раніше.

Це зробить Pro Max 2025 першим iPhone, у якого система задньої камери буде повністю складатися з 48-мегапіксельних об'єктивів, що дозволить йому захоплювати ще більше деталей під час зйомки.

Селфі-камера на 24 МП

Всі моделі ‌iPhone‌ 17

За чутками, лінійка iPhone 17 буде оснащена 24-мегапіксельною фронтальною камерою із шестиелементним об'єктивом. iPhone 14 і 15 оснащені 12-мегапіксельною фронтальною камерою з п'ятьма пластиковими лінзами і очікується, що лінійка iPhone 16 цього року буде оснащена таким же обладнанням.

Збільшена роздільна здатність до 24 мегапікселів на iPhone 17 дозволить фотографіям зберігати свою якість навіть при обрізанні або збільшенні, а більша кількість пікселів дозволить передати дрібніші деталі. Оновлення до шестиелементного об'єктива також має трохи покращити якість зображення.

Стійкий до подряпин дисплей антивідблиску

Всі моделі ‌iPhone‌ 17

За чутками, iPhone 17 буде оснащений дисплеєм антивідблиску, який більш стійкий до подряпин, ніж керамічний екран Apple Ceramic Shield, встановлений на моделях iPhone 15.

Поки неясно, чи планує Apple використовувати Gorilla Glass Armor, яку Samsung використовує у своєму Galaxy S24 Ultra, але опис новітньої технології Corning відповідає чуткам.

Більше пам'яті

‌iPhone‌ 17 Pro та ‌iPhone‌ 17 Pro Max

Моделі Apple Pro наступного року будуть оснащені 12 ГБ оперативної пам'яті, стверджує Джефф Пу з інвестиційної компанії Haitong. Для порівняння: моделі iPhone 15 Pro мають 8 ГБ ОЗП, а моделі iPhone 16 Pro також матимуть 8 ГБ ОЗП.

Будь-яке таке збільшення дозволить покращити багатозадачність на iPhone, а також надасть додаткові ресурси для будь-яких функцій штучного інтелекту, які потребують великих мовних моделей у пам'яті.

Dynamic Island

‌iPhone‌ 17 Pro Max

Найдорожчий iPhone 2025 року матиме значно вужчий Dynamic Island завдяки використанню в пристрої меншої "металевої лінзи" для системи Face ID, стверджує Джефф Пу з Haitong. Якщо припустити, що це так, Apple вперше змінить "Dynamic Island" з моменту його дебюту на iPhone 14 Pro в 2022 році.

‌iPhone‌ 17 стане тонше

iPhone‌ 17 Plus

За словами аналітика Росса Янга із Display Supply Chain Consultants (DSCC), iPhone 17 Plus буде оснащений 6,55-дюймовим дисплеєм. Відповідаючи на заяву Джеффа Пу про те, що ‌‌iPhone‌‌‌ 17 Plus буде замінений на iPhone 17 Slim, Янг сказав, що очікує зниження продажів на 2 відсотки порівняно з моделями попереднього, поточного та наступного покоління.

За його логікою, менший дисплей допоможе відрізнити більшу модель ‌‌iPhone‌‌ 17 від ‌‌iPhone‌‌ 17 Pro Max, залишаючись при цьому більше, ніж ‌‌iPhone‌‌ 17 та ‌‌iPhone‌‌ 17 Pro.