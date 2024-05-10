10 причин, почему стоит дождаться iPhone 17 в следующем году

Face ID под дисплеем

‌iPhone‌ 17 Pro и ‌iPhone‌ 17 Pro Max

Ожидается, что ‌iPhone‌ 17 Pro станет первым ‌‌iPhone‌‌ с технологией ‌Face ID‌ под панелью. Единственным внешним признаком технологии ‌‌под дисплеем, скорее всего, будет круглый вырез для фронтальной камеры.

Вероятно, это будет последняя модель премиум-класса Apple, в которой имеется круглый вырез для фронтальной камеры. Ожидается, что Apple в 2027 году применит камеры под дисплеем в моделях Pro для истинного "полноэкранного" внешнего вида.

Новые размеры дисплея

iPhone‌ 17 и ‌iPhone‌ 17 Plus

По слухам, в этом году iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro‌ Max получат больший размер дисплея: с 6,12 и 6,69 дюймов до 6,27 и 6,86 дюймов соответственно.

Ожидается, что в 2025 году Apple также добавит больший размер экрана (6,27 дюйма) к своей стандартной модели ‌‌iPhone‌‌, в то время как эквивалентная модель iPhone‌ 17 Plus может иметь совершенно новые размеры дисплея.

ProMotion 120 Гц (функция Always-on Display)

‌iPhone‌ 17 и ‌iPhone‌ 17 Plus

Apple намерена расширить ProMotion для своих стандартных моделей в 2025 году, что позволит им увеличить частоту обновления до 120 Гц для более плавной прокрутки и видеоконтента, когда это необходимо.

Примечательно, что ProMotion также позволит дисплею на iPhone 17 и iPhone 17 Plus снизить частоту обновления до более энергоэффективной, вплоть до 1 Гц, что позволит всегда включать дисплей На нем могут отображаться часы, виджеты и уведомления экрана блокировки, даже когда устройство заблокировано.

Wi-Fi 7 Chip

‌iPhone‌ 17 Pro и ‌iPhone‌ 17 Pro Max

Ожидается, что модели iPhone премиум-класса 2025 года впервые будут оснащены чипом Wi-Fi 7, разработанным Apple.

Поддержка Wi-Fi 7 позволит моделям Pro отправлять и получать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно с поддерживаемым маршрутизатором, что приведет к более высокой скорости Wi-Fi, меньшей задержке и более надежному соединению.

Чип Wi-Fi также позволит Apple еще больше снизить зависимость от внешних поставщиков, таких как Broadcom, которая в настоящее время поставляет Apple комбинированный чип Wi-Fi и Bluetooth для iPhone.

Телеобъектив на 48 МП

iPhone‌ 17 Pro Max

Ожидается, что обновленный 48-мегапиксельный телеобъектив на самом большом устройстве Apple премиум-класса будет оптимизирован для использования с будущей гарнитурой Apple Vision Pro, которая появилась в продаже ранее.

Это сделает Pro Max 2025 года первым iPhone, у которого система задней камеры будет полностью состоять из 48-мегапиксельных объективов, что позволит ему захватывать еще больше деталей во время съемки.

Селфи-камера на 24 МП

Все модели ‌iPhone‌ 17

По слухам, линейка iPhone 17 будет оснащена 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестиэлементным объективом. iPhone 14 и 15 оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой с пятью пластиковыми линзами, и ожидается, что линейка iPhone 16 этого года будет оснащена таким же оборудованием.

Увеличенное разрешение до 24 мегапикселей на iPhone 17 позволит фотографиям сохранять свое качество даже при обрезке или увеличении, а большее количество пикселей позволит передать более мелкие детали. Обновление до шестиэлементного объектива также должно немного улучшить качество изображения.

Устойчивый к царапинам антибликовый дисплей

Все модели ‌iPhone‌ 17

По слухам, iPhone 17 будет оснащен антибликовым дисплеем, который более устойчив к царапинам, чем керамический экран Apple Ceramic Shield, установленный на моделях iPhone 15.

Пока неясно, планирует ли Apple использовать Gorilla Glass Armor, которую Samsung использует в своем Galaxy S24 Ultra, но описание новейшей технологии Corning соответствует слухам.

Больше памяти

‌iPhone‌ 17 Pro и ‌iPhone‌ 17 Pro Max

Модели Apple Pro в следующем году будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, утверждает Джефф Пу из инвестиционной компании Haitong. Для сравнения: модели iPhone 15 Pro имеют 8 ГБ ОЗУ, а модели iPhone 16 Pro также будут иметь 8 ГБ ОЗУ.

Любое такое увеличение позволит улучшить многозадачность на iPhone, а также предоставит дополнительные ресурсы для любых функций искусственного интеллекта, которые требуют наличия больших языковых моделей в памяти.

Dynamic Island

‌iPhone‌ 17 Pro Max

Самый дорогой iPhone 2025 года будет иметь значительно более узкий Dynamic Island» благодаря использованию в устройстве меньшей "металлической линзы" для системы Face ID, утверждает Джефф Пу из Haitong. Если предположить, что это так, то Apple впервые изменит "Dynamic Island" с момента его дебюта на iPhone 14 Pro в 2022 году.

‌iPhone‌ 17 станет тоньше

iPhone‌ 17 Plus

По словам аналитика Росса Янга из Display Supply Chain Consultants (DSCC), iPhone 17 Plus будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем. Отвечая на заявление Джеффа Пу о том, что ‌‌iPhone‌‌‌ 17 Plus будет заменен на iPhone 17 Slim, Янг сказал, что ожидает снижения продаж на 2 процента по сравнению с моделями предыдущего, текущего и следующего поколения.

По его логике, меньший дисплей поможет отличить более крупную модель ‌‌iPhone‌‌ 17 от ‌‌iPhone‌‌ 17 Pro Max, оставаясь при этом больше, чем ‌‌iPhone‌‌ 17 и ‌‌iPhone‌‌ 17 Pro.