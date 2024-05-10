10 причин, почему стоит дождаться iPhone 17 в следующем году

Дорожная карта Apple по разработке iPhone рассчитана на несколько лет вперед, и компания постоянно работает одновременно над несколькими моделями смартфонов. Поэтому иногда слухи об утечках функций появляются задолго до запуска. Сегодня уже есть некоторое представление о том, чего ожидать от линейки смартфонов Apple 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
Ожидается, что iPhone 17 Pro станет первым iPhone с технологией Face ID под панелью. Единственным внешним признаком технологии под дисплеем, скорее всего, будет круглый вырез для фронтальной камеры.
Вероятно, это будет последняя модель премиум-класса Apple, в которой имеется круглый вырез для фронтальной камеры. Ожидается, что Apple в 2027 году применит камеры под дисплеем в моделях Pro для истинного "полноэкранного" внешнего вида.
iPhone 17 и iPhone 17 Plus
По слухам, в этом году iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат больший размер дисплея: с 6,12 и 6,69 дюймов до 6,27 и 6,86 дюймов соответственно.
Ожидается, что в 2025 году Apple также добавит больший размер экрана (6,27 дюйма) к своей стандартной модели iPhone, в то время как эквивалентная модель iPhone 17 Plus может иметь совершенно новые размеры дисплея.
iPhone 17 и iPhone 17 Plus
Apple намерена расширить ProMotion для своих стандартных моделей в 2025 году, что позволит им увеличить частоту обновления до 120 Гц для более плавной прокрутки и видеоконтента, когда это необходимо.
Примечательно, что ProMotion также позволит дисплею на iPhone 17 и iPhone 17 Plus снизить частоту обновления до более энергоэффективной, вплоть до 1 Гц, что позволит всегда включать дисплей На нем могут отображаться часы, виджеты и уведомления экрана блокировки, даже когда устройство заблокировано.
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
Ожидается, что модели iPhone премиум-класса 2025 года впервые будут оснащены чипом Wi-Fi 7, разработанным Apple.
Поддержка Wi-Fi 7 позволит моделям Pro отправлять и получать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно с поддерживаемым маршрутизатором, что приведет к более высокой скорости Wi-Fi, меньшей задержке и более надежному соединению.
Чип Wi-Fi также позволит Apple еще больше снизить зависимость от внешних поставщиков, таких как Broadcom, которая в настоящее время поставляет Apple комбинированный чип Wi-Fi и Bluetooth для iPhone.
iPhone 17 Pro Max
Ожидается, что обновленный 48-мегапиксельный телеобъектив на самом большом устройстве Apple премиум-класса будет оптимизирован для использования с будущей гарнитурой Apple Vision Pro, которая появилась в продаже ранее.
Это сделает Pro Max 2025 года первым iPhone, у которого система задней камеры будет полностью состоять из 48-мегапиксельных объективов, что позволит ему захватывать еще больше деталей во время съемки.
Все модели iPhone 17
По слухам, линейка iPhone 17 будет оснащена 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестиэлементным объективом. iPhone 14 и 15 оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой с пятью пластиковыми линзами, и ожидается, что линейка iPhone 16 этого года будет оснащена таким же оборудованием.
Увеличенное разрешение до 24 мегапикселей на iPhone 17 позволит фотографиям сохранять свое качество даже при обрезке или увеличении, а большее количество пикселей позволит передать более мелкие детали. Обновление до шестиэлементного объектива также должно немного улучшить качество изображения.
Все модели iPhone 17
По слухам, iPhone 17 будет оснащен антибликовым дисплеем, который более устойчив к царапинам, чем керамический экран Apple Ceramic Shield, установленный на моделях iPhone 15.
Пока неясно, планирует ли Apple использовать Gorilla Glass Armor, которую Samsung использует в своем Galaxy S24 Ultra, но описание новейшей технологии Corning соответствует слухам.
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
Модели Apple Pro в следующем году будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, утверждает Джефф Пу из инвестиционной компании Haitong. Для сравнения: модели iPhone 15 Pro имеют 8 ГБ ОЗУ, а модели iPhone 16 Pro также будут иметь 8 ГБ ОЗУ.
Любое такое увеличение позволит улучшить многозадачность на iPhone, а также предоставит дополнительные ресурсы для любых функций искусственного интеллекта, которые требуют наличия больших языковых моделей в памяти.
iPhone 17 Pro Max
Самый дорогой iPhone 2025 года будет иметь значительно более узкий Dynamic Island» благодаря использованию в устройстве меньшей "металлической линзы" для системы Face ID, утверждает Джефф Пу из Haitong. Если предположить, что это так, то Apple впервые изменит "Dynamic Island" с момента его дебюта на iPhone 14 Pro в 2022 году.
iPhone 17 Plus
По словам аналитика Росса Янга из Display Supply Chain Consultants (DSCC), iPhone 17 Plus будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем. Отвечая на заявление Джеффа Пу о том, что iPhone 17 Plus будет заменен на iPhone 17 Slim, Янг сказал, что ожидает снижения продаж на 2 процента по сравнению с моделями предыдущего, текущего и следующего поколения.
По его логике, меньший дисплей поможет отличить более крупную модель iPhone 17 от iPhone 17 Pro Max, оставаясь при этом больше, чем iPhone 17 и iPhone 17 Pro.
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