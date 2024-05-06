У мережі з'явилися свіжі подробиці майбутнього iPhone 17: готується нова модель

Згідно зі свіжим звітом аналітика компанії Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple планує внести значні зміни до лінійки iPhone 17 наступного року. У своєму огляді для інвесторів експерт згадує про перероблений дизайн смартфонів, поліпшення фронтальної камери, зменшення розмірів Dynamic Island та інші значущі оновлення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac .

Пу повідомляє, що Apple представить нову модель iPhone 17 Slim, яка замінить у лінійці модель Plus. Вся серія буде включати чотири смартфони:

iPhone 17: 6,1-дюймовий дисплей

iPhone 17 Slim: 6,6-дюймовий дисплей

iPhone 17 Pro: 6,3-дюймовий дисплей

iPhone 17 Pro Max: 6,9-дюймовий дисплей

З приводу зовнішнього оформлення, аналітик зазначає, що iPhone 17, iPhone 17 Slim і iPhone 17 Pro володітимуть "вишуканішою" алюмінієвою структурою. А топова модель iPhone 17 Pro Max залишиться виготовлятися із титану. Крім того, дана модель матиме зменшений "острівець" Dynamic Island, тоді як решта смартфонів у серії збереже поточний дизайн.

Зменшення розмірів Dynamic Island на iPhone 17 Pro Max стане можливим завдяки використанню нової технології "металінзи" для датчика наближення. Ця інновація дозволить Apple значно скоротити розмір модуля Face ID.

Імовірний iPhone 17 Slim буде мати "стрункий дизайн". Про конкретні деталі конструкції у звіті не згадується. Ймовірно, Apple зосередиться на тонкому корпусі, щоб якимось чином виділити цю модель.

Що стосується технічних характеристик, Джефф Пу зазначає наступне:

iPhone 17 та iPhone 17 Slim: 8 ГБ ОЗУ, чіп A18 або A19

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: 12 ГБ ОЗУ, чіп A19 Pro

В даний час iPhone 15 та iPhone 15 Plus мають 6 ГБ оперативної пам'яті, а iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max - 8 ГБ. У iPhone 16 Apple запровадить 8 ГБ пам'яті для всієї лінійки.

Джерело також повідомляє, що всі чотири моделі iPhone 17 будуть оснащені фронтальними камерами на 24 Мп, що є значним поліпшенням порівняно з поточними 12-мегапіксельними сенсорами.

Вихід смартфонів iPhone 17 очікується не скоро, приблизно за півтора року, восени 2025 року.