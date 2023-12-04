Названо 10 найшвидших автомобілів у світі. Вони "ганяють" до 500 км/год! (фото і відео)

Сучасні автомобілі вміють дивувати своїм функціоналом і можливостями. Звісно, переважна більшість із них призначена для їзди в містах, де непередбачена велика швидкість. Але у світі авто все ж існують надпотужні моделі, які можуть розвивати швидкість до 500 км/год.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на автомобільне видання Carwow розповідає, які автомобілі є найшвидшими у світі.

Bugatti Chiron Supersport 300+

Bugatti Chiron Supersport 300+ розробники передали дух відомої у 2000-х Bugatti Veyron. Нова модель має 1 600 кінських сил і розганяється до 489 км/год. При цьому до 100 км/год машина може розігнатися за 2,2 секунди.

Bugatti Chiron Supersport 300+ (фото: carwow.co.uk)

SSC Tuatara

Подвійний турбонаддув V8 цієї автівки видає до 1 750 кінських сил, якщо працює на етанолі. Випробування на початку 2023 року показали, що автомобіль досяг фактичної максимальної швидкості 474 км/год. Для того, щоб набрати швидкість 100 км/год машині достатньо 2,5 секунди.

SSC Tuatara (фото: carwow.co.uk)

Hennessey Venom F5

Hennessey Venom F5 має 6,6-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, потужністю 1817 кінських сил.

Цього достатньо, щоб розганяти його до 100 км/год за 2,6 секунди, а максимальна швидкість - 437 км/год. Але це поки що. Hennessey хоче отримати ще більше від F5, щоб підкорити швидкість понад 480 км/год.

Rimac Nevera

Цей гіперкар має чотири електродвигуни, які видають колосальні 1 914 кінських сил. Цього достатньо, щоб розганяти автомобіль до 100 км/год всього за 1,9 секунди, і він може розвивати максимальну швидкість 415 км/год.

Rimac Nevera майже повністю виготовлений із вуглецевого волокна, щоб зменшити вагу й тим самим швидше їхати.

McLaren Speedtail

Компанія McLaren не мала наміру розробити найшвидший автомобіль у світі, проте максимальна швидкість Speedtail досягає 402 км/год. Це робить його найшвидшим дорожнім автомобілем.

McLaren Speedtail (фото: carwow.co.uk)

Koenigsegg Regera

Ця шведська машина оснащена двигуном V8 з подвійним турбонаддувом і електродвигуном, які виробляють 1 500 кінських сил.

На відміну від інших автомобілів у цьому списку, Regera може розганятися до 402 км/год, використовуючи лише одну передачу. Так, незалежно від того, рухаєтеся ви з низькою чи високою швидкістю, ви будете на тій же передачі.

Koenigsegg Regera (фото: carwow.co.uk)

Aston Martin Valkyrie

У машині встановлений 6,5-літровий гібридний V12 потужністю 1 160 кінських сил, здатний розганяти шосейний автомобіль до 100 км/год за 2,5 секунди.

Pagani Huayra

Pagani Huayra - це фантастичний автомобіль. Він оснащений двигуном V12 з подвійним турбонаддувом виробництва AMG, який видає 730 кінських сил. Цих показників достатньо для максимальної швидкості 383 км/год.

Pagani Huayra (фото: carwow.co.uk)

Lamborghini Revuelto

Сукупна потужність авто сягає 1 015 кінських сил, що більше, ніж будь-який дорожній Lamborghini. До 100 км/год машина розганяється за 2,5 секунди, а максимальна швидкість - 349 км/год.

Lamborghini Revuelto (фото: whichcar.com.au)

Koenigsegg Jesko Absolut

Jesko Absolut оснащений двигуном V8 з подвійним турбонаддувом потужністю до 1600 кінських сил. Максимальна швидкість - 498 км/год. До 100 км/год транспорт розганяється за 2,5 секунди.

Якщо ви запитаєте, чому з такою швидкістю машина не очолила рейтинг, ось відповідь: компанія Koenigsegg насправді не перевіряла максимальну швидкість у реальному житті, а лише змоделювала її за допомогою комп'ютера. Тому реальних доказів рекордної швидкості немає.

Koenigsegg Jesko Absolut (фото: whichcar.com.au)