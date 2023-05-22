"Запорука довголіття": дієтолог пояснила, які продукти збережуть здоров'я печінки

Здорова печінки - запорука довголіття. Саме цей орган відповідає за ряд життєво важливих функцій в організмі та бере участь майже у 500 процесах.

Про те, від чого залежить здоров'я печінки та що треба їсти, аби вона функціонувала справно, розповіла дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці в Facebook .

Що треба знати про печінку

"Печінка - супер важливий орган, без якого жити ми не можемо. Інколи можна почути, як хтось каже "щось мене болить печінка". То знайте, що вона боліти не може, бо не має нервових закінчень. Але без печінки ми не можемо обійтися, бо на ній "зав'язані" всі біохімічні процеси в організмі", - пише експерт.

Цей орган відповідає за обмін речовин. Печінка забезпечує сталість глюкози, жирних кислот, амінокислот, гормонів, антиоксидантів та багатьох інших речовин, які потрібні для роботи кожної клітини тіла. А ще печінка детоксикує все шкідливе і токсичне.

"Печінка може відновлюватися. Але це допомагає їй, якщо в її клітини проникають певні віруси. Саме тому вірусні гепатити, особливо В та С, такі небезпечні. Якщо їх не лікувати, це закінчуються або цирозом печінки, або раком печінки", - пояснює Скиталінська.

Вона наголошує, що саме тому періодично потрібно здавати не лише загальний аналіз крові, але і кров на вірусні гепатити. А ще - мити ретельно руки, мати індивідуальні засоби особистої гігієни, використовувати бар'єрну контрацепцію.

Також потрібно вакцинуватися від гепатиту й лікуватись, якщо його вже виявили.

Що любить наша печінка

"Нашій печінці потрібен якісний "будівельний матеріал", щоб вона могла виробляти різноманітні ферменти та різні білки, щоб повноцінно виконувала функцію детоксикації та підтримувала нормальний обмін речовин, щоб захищала від атеросклерозу та багатьох інших хвороб", - каже дієтолог.

Цим будівельним матеріалом є білок. Дефіцит білка чи неповноцінний білок (коли є не збалансований склад амінокислот) сприяє накопиченню жиру в клітинах печінки (жирова дистрофія), атрофії клітин печінки, руйнуванням мітохондрій.

Дефіцит білка сповільнює утворення жовчі, сприяє збільшенню синтезу холестерину та густоти жовчі, що підвищує ризик утворення каміння в жовчному міхурі.

"Тому важливе правило - кожний прийом їжі доповнюйте білковою стравою: яйця, риба, нежирне м'ясо, морепродукти, сир, бобові, гриби", - радить Скиталінська.

Для здоров'я печінки важливий баланс білків, жирів та вуглеводів (фото: freepik)

Нашій печінці для повноцінної детоксикації потрібні вуглеводи. Але повільні вуглеводи, тобто рослинні продукти, багаті клітковиною. А це - овочі, зелені листя, ягоди, гриби, каші, в яких багато клітковини.

"А от прості або швидкі вуглеводи, такі як цукор, фруктоза гальмують детоксикацію. Тому в якості десерту вибирайте фрукти, ягоди, і намагайтеся не зловживати солодощами, а ще краще - зведіть їх до мінімуму", - радить лікар.

Також Скиталінська зазначає, що печінці також потрібні жири.

"Якщо Вам хтось підказав "дієту", де немає жиру, то це погано: тим самим ви різко знижуєте рівень потужного антиоксиданта - цитохрома Р450 та активність ферментів детоксикації. Не зловживайте оліями та рослинними жирами "без холестерину" - надмір рідких ненасичених жирів робить мембрани клітин легкопроникними для вірусів. А от шматочок свіжого, добре промороженого сала, має протилежний ефект. А яйце, зварене на мʼяко, з рідким жовтком - це просто ліки, тому їжте яйця", - каже лікар.

Печінці необхідні рослинні антиоксиданти - ягоди чорниці, чорної смородини, малини, цибулі, часнику, а також чашка зеленого чаю, морська капуста, фрукти та овочі.

Особливо цінні хрестоцвіті (всі сорти капусти, рукола, редька, редиска, листя гірчиці, ростки броколі).

"А також сирий та варений буряк. Сирий багатий бетаїном і сприяє утворенню синтезу азоту, який нормалізує тиск крові в судинах, а варений буряк багатий пектином, який зв'язує та виводить токсини з кишківника", - каже дієтолог.

Для здоров'я печінки також важливі регулярні прийоми їжі. Тому режим харчування має значення. Тоді повноцінно виділяється жовч, перетравлюється і засвоюється їжа.

"Важлива і вода. Пийте багато теплої води протягом дня, можна із соком лимона. Прокинулись - і відразу починаєте пити. Протягом пів години випиваєте до пів літри. Тепла вода зранку розріджує кров, вона менш густа, менш схильна до утворення тромбів, краще виділяється жовч, вона рідка, а не густа, краще працює мозок, бо менш густа кров краще віддає кисень нейронам", - зазначає експерт.

Скиталінська також додає, що 1-2 чашки чорної кави - це також захист печінки від запалень і відкладення жиру.

Які продукти шкодять печінці

Токсично на печінку діє алкоголь.

Фруктоза спричинює ожиріння печінки та атеросклероз. В першу чергу це додана фруктоза в солодких напоях, солодощах. Дуже шкідливі для печінки "солодощі для діабетиків" та солодощі на фруктозі.

Смажена їжа спричинює ушкодження/окислення мембран клітин печінки (гепатоцитів) вільними радикалами.

Зловживання парацетамолом також токсичне для печінки (відомі "парацетамольні гепатити"), хоча інші нестероїдні протизапальні ліки також можуть мати гепатотоксичний ефект.