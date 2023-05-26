Назван "ранний" симптом болезни печени, который может проявиться ночью
Спровоцированное чрезмерным употреблением алкоголя, заболевание печени, связанное с алкоголем, часто проявляет симптомы на ранних стадиях.
По данным British Liver Trust, есть один ранний признак заболевания, который проявляется по ночам.
Какой симптом указывает на болезнь печени
Конечно, если ночью в комнате жарко, вы можете от этого просыпаться, но постоянные проблемы со сном могут указывать на основную проблему со здоровьем.
Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) объяснила, что проблемы со сном или бессонница являются одним из "ранних" симптомов заболевания печени, связанного с алкоголем.
Отмечается, что хотя ранние стадии болезни обычно не вызывают много симптомов, бессонница все же может возникнуть "на раннем этапе".
По данным NHS, бессонница также может возникнуть, когда вы начинаете испытывать накопление токсинов в своем мозгу.
"По мере того, как печень становится более серьезно поврежденной, могут развиваться более очевидные и серьезные симптомы", - говорится в сообщении.
Другие симптомы болезни печени
Другие симптомы, указывающие на состояние печени, на которые необходимо обратить внимание, могут включать:
- Пожелтение кожи или белков глаз (желтуха).
- Отек ног, лодыжек и ступней, вызванный скоплением жидкости.
- Вздутие живота, вызванное скоплением жидкости (асцит).
- Высокая температура и приступы озноба.
- Кожный зуд.
- Выпадение волос.
- Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти (палые пальцы).
- Пятнистые красные ладони.
- Значительная потеря веса.
- Слабость и истощение мышц.
- Проблемы со спутанностью сознания и памятью, вызванные накоплением токсинов в головном мозге.
- Выделение черных смолистых фекалий и рвота кровью в результате внутреннего кровотечения.
- Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые носовые кровотечения и кровоточивость десен.
- Повышенная чувствительность к алкоголю и наркотикам, поскольку печень не может их перерабатывать.
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